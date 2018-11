Buruaga cree que PRC ha "forzado" a Revilla a ser candidato porque "sabe" que "PP va a ganar las elecciones"

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, cree que el PRC se ha visto empujado a "echar toda la carne en el asador" y ha "forzado" a Miguel Ángel Revilla a volver a presentarse como candidato a las elecciones autonómicas de 2019 porque "sabe" que "el PP va a ganar las elecciones y va a volver a ser primera fuerza política en Cantabria"

La líder de los 'populares' así lo ha manifestado este domingo en una entrevista a RNE, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que, según los datos que maneja el PP de la situación en este momento, "el PRC no es primera fuerza política en Cantabria y dicen que no hay sorpasso" porque "Revilla cada vez engaña menos a la gente".

"En este momento, tengo la completa seguridad de que el PP gana las elecciones en Cantabria y es la primera fuerza política. Lo sé yo, lo sabe el PRC y lo sabe Miguel Ángel Revilla", ha dicho Sáenz de Buruaga, que ha indicado que el actual presidente regional "siempre hace pronóstico de que va a ganar las elecciones" pero "afortunadamente luego los ciudadanos dicen lo que dice y eso nunca ha ocurrido".

La presidenta del PP ha reconocido que las próximas elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán el 26 de mayo de 2019 van a ser las "más difíciles y complicadas de los últimos años" porque "hay muchos más competidores, muchísima fragmentación y mucho desplazamiento dentro de los bloques ideológicos" pero, frente a ello, el Partido Popular de Cantabria ya se está preparando y trabajando para "presentar los mejores equipos, las mejores candidaturas, los mejores programas y las mejores soluciones para los ciudadanos".

A su juicio, serán unas elecciones en las que habrá que trabajar "muy a pie de calle" y, por tanto, "mucho en el ámbito municipal" que es el más cercano al ciudadano. "Estoy segura que esa es la receta del éxito", ha dicho Sáenz de Buruaga y, por ello, ha indicado que el PP está trabajando en sus propuestas "de la mano de la sociedad de Cantabria" y ha avanzado que convocará una "convención" para debatir abiertamente con la sociedad el programa electoral.

Sobre si será o no la candidata del PP a la Presidencia de Cantabria, ha manifestado que se encuentra en disposición" de serlo. "Me encuentro y me creo perfectamente capaz y preparada porque tengo una trayectoria de gestión, de honestidad y de conocimiento desde el ámbito municipal hasta el parlamentario y la gestión de gobierno, y desde luego que no me faltan ni ganas ni ilusión".

Pero ha señalado que, aunque debiera ser la "candidata natural" por ser la presidenta del partido, la decisión depende de un proceso "compartido y coordinado con la dirección nacional". "Si tengo que ser la candidata porque así lo quiere mi partido, mis compañeros y mi presidente nacional, pues lógicamente seré la candidata, pero mi obligación también es abrir la puerta a otro candidato mejor si creemos que lo hay", ha apostillado.

Saénz de Buruaga, que cree que el PP presentará candidaturas en los 102 municipios de Cantabria, también ha hablado del exministro de Fomento y exalcalde de Santander, Iñigo de la Serna, y ha reconocido que era un "activo extraordinario de la política regional y nacional" y, aunque le hubiese gustado "ser capaz" de poderle "retener en política", hay que respetar su decisión personal.

Y, a pesar de que ha reivindicado que el PP es un partido que "no se edifica en torno a mesías ni personalismos sino en proyecto colectivos", ha avanzado que el Partido Popular de Cantabria "por supuesto" que contará con De la Serna en la campaña electoral. Y es que, ha dicho, el exministro "sigue muy pendiente de lo que ocurre en Santander, de lo que ocurre en Cantabria, de lo que ocurre en política, y está a plena disposición de lo que pueda necesitar el PP".

En una entrevista reciente, Revilla aseguró que, pasadas las elecciones, se sentaría a negociar con todos los partidos, incluido el PP, de cara a alcanzar un pacto de gobierno. Cuestionada por este extremo, Sáenz de Buruaga ha pedido esperar a que "hablen los ciudadanos" pero ha avanzado que los 'populares' estaría dispuestos a alcanzar un acuerdo con "aquellos partidos con los que tenemos más coincidencias programáticas".

"No me veo pactando ni con Podemos ni con el PSOE de Pablo Zuloaga evidentemente, por lo tanto no descartaríamos eso --negociar con el PRC--, pero lógicamente bajo el principio fundamental de la lista más votada, porque el PP no va a ser la muleta de nadie y tiene una línea roja: nunca va a hacer presidente a aquel que no gane las elecciones", ha concluido.