Buruaga anuncia Plan de Empleo para la mujer frente a Gobierno PRC-PSOE "retrógrado" para mercado laboral femenino

La presidenta del PP de Cantabria y candidata a la Presidencia de la comunidad autónoma, María José Sáenz de Buruaga, ha opinado que el Gobierno PRC-PSOE ha sido "retrógrado" para el mercado laboral femenino y ha anunciado que su programa de Gobierno incluirá un Plan de Empleo específico para la mujer y un ambicioso Plan Integral de Conciliación.

Así lo ha anunciado este miércoles durante un acto público organizado por el PP cántabro con motivo del Día de la Mujer (8 de marzo), que se ha celebrado este mediodía en el Hotel Santemar.

Además de Sáenz de Buruaga, han participado otras mujeres dirigentes o expolíticas del Partido Popular de Cantabria, que han reivindicado en vísperas del 8 de Marzo que el PP es "el partido de la mujeres" y que ha demostrado "con hechos" ser una "referencia en igualdad" y han acusado a la izquierda de "utilizar" a las mujeres y apoderarse de la "bandera" del feminismo cuando "no es así".

Además de Sáenz de Buruaga, han intervenido la alcaldesa de Santander y aspirante a la Alcaldía de la capital cántabra, Gema Igual, o María Luisa Peón, máxima dirigente del PP en Torrelavega y concejal en el Ayuntamiento y quien fue primera directora general de la Mujer de un Gobierno de Cantabria, o Belén Ceballos, alcaldesa de Los Tojos desde 1999.

Junto a ellas, han contado su experiencia como mujeres políticas otras que, aunque ya están alejadas de la política en activo, fueron de "pioneras" en Cantabria en ejercer esta actividad. Este ha sido el caso de Sofía Juaristi, primera consejera de un Gobierno de Cantabria, o María Teresa Fernández, primera diputada en la Asamblea de Cantabria.

Todas ellas han subrayado los "avances" conseguidos en materia de igualdad entre mujeres y hombres pero han coincidido en que aún queda "mucho".

Algunas, como la alcaldesa de Santander, han abogado para el camino que queda por resolver por seguir con un "avance progresivo, pero no agresivo" ya que, en su opinión, de lo contrario se volverá "en contra".

"No se ganó Zamora en una hora", ha dicho Igual, que va a conseguir "en las urnas" ser la primera mujer elegida como regidora de la capital (accedió a este puesto en mitad de la legislatura en sustitución de Íñigo de la Serna cuando fue nombrado ministro de Fomento).

Varias de las intervinientes, entre ellas Buruaga, han defendido que las mujeres deben participar en todos los ámbitos de la sociedad --también en la política-- "por valía", pero "no por cuota".

"Soy mujer, no una cuota", ha dicho Buruaga, que tras convertirse en la primera mujer en tomar las riendas del PP de Cantabria quiere ser también la primera en ser presidenta de la comunidad autónoma.

Sáenz de Buruaga, al igual que otras de las participantes en el acto, ha reivindicado que el PP es un partido "pionero en romper el 'techo de cristal' que limitaba la participación de la mujer en la vida política, pero no por "imposición" o "cuotas", sino por "esfuerzo, mérito y capacidad".

"Nosotros no somos defensores de la igualdad, somos practicantes de la igualdad, que es mucho más importante. Somos un partido de convicciones, no de etiquetas. De hechos, no de palabras. Muchos dicen pero nosotros hacemos", ha subrayado Sáenz de Buruaga.

La líder de los 'populares' cántabros y también María Luisa Peón han aprovechado sus intervenciones para reivindicar que el "verdadero feminismo es inclusión" y la "igualdad real, un reto y un esfuerzo colectivo de toda la sociedad y responsabilidad de hombres y mujeres".

Peón ha considerado un "gran error" el intentar "enfrentar" a mujeres y hombres o usar la cuestión de la igualdad para la "guerra entre partidos", algo que, según ha dicho, hace que una parte de la sociedad vea el feminismo "con recelo".

Buruaga y varias de las intervinientes han criticado el uso de la igualdad como "arma partidista" y han acusado a la izquierda de usar "discursos frentistas y excluyentes" en la materia.

BURUAGA ANUNCIA UN PROGRAMA "MUY POTENTE" DEL PP EN IGUALDAD Y MUJER

La presidenta de los 'populares' cántabros ha aprovechado para avanzar algunos de los planteamientos que llevará el PP de Cantabria en las elecciones autonómicas y ha asegurado que planteará un "programa de gobierno muy potente en igualdad y promoción de la mujer" para favorecer la erradicación de los tipos de violencia que éstas soportan.

Se basará, según ha dicho, en dos ejes: el primero en conciliación laboral, familiar, personal y cultura de la corresponsabilidad y el segundo la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y promoción en el empleo ya que, según Buruaga, es la "mejor herramienta para el desarrollo de un país y para fomentar la igualdad".

Sáenz de Buruaga ha opinado que esta legislatura de Gobierno PRC-PSOE ha sido un "desastre" para las mujeres trabajadoras de Cantabria, que, según ha dicho, tienen "menos empleo, sufren más precariedad, se desaniman y abandonan la población activa".

"Este ha sido un Gobierno retrógrado para el mercado laboral femenino", ha afirmado Buruaga, que ha anunciado que, si logra ser presidenta de Cantabria, la primera medida será un "Plan de empleo destinado a promover la inserción laboral efectiva de las mujeres en el mercado laboral", con medidas de orientación y formación para favorecer la empleabilidad y el autoempleo.

Ha avanzado que se pondrá en marcha un Plan Integral de conciliación con nuevas infraestructuras, recursos y servicios y que va a ayudar a las empresas a implantar planes de igualdad y adoptar medidas para la "racionalización y flexibilización" de los horarios.

También ha anunciado "ayudas intensas" para las mujeres del ámbito rural y ha abogado por "apoyar el hecho de la maternidad y las familias con hijos" y de que es algo "perfectamente compatible con la vida profesional plena y con una economía cántabra en crecimiento y con oportunidades".

LA HUELGA DEL 8 DE MARZO

Durante el acto, varias de las intervinientes se han referido a la convocatoria de huelga del 8M.

Así por ejemplo, Buruaga ha abogado por que cada mujer tenga la libertad de celebrar ese día "como quiera". "La huelga, el paro, la manifestación o trabajando porque no se trata de demostrar que las mujeres podemos parar el mundo, sino todo lo contrario".

Sáenz de Buruaga ha opinado que el Día de la Mujer tiene que ser un "motivo de unidad, no de división, de manipulación ni de demagogia y ha defendido el derecho y la libertad de cada mujer para celebrarlo como quiera".

Por su parte, la alcaldesa de Santander ha anunciado que no hará huelga el 8M, aunque ha afirmado que respeta a aquellas mujeres que la hagan. "¿Para que no se me vea?", ha dicho Igual, que ha afirmado que ese día ejercerá "más de alcaldesa".