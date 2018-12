Buruaga dice que 2018 deja un bipartito PRC-PSOE "agotado, decadente e incapaz": Nunca Cantabria ha sido gobernada peor

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha opinado que, a punto de finalizar 2018, el balance del Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) es un "proyecto agotado y decadente, incapaz de impulsar el despegue de la economía regional y de ofrecer oportunidades a los cántabros".

"Nunca Cantabria ha sido gobernada peor. Todo ha sido postureo mediático y aumento de impuestos a las familias", ha sentenciado la líder del PP en un comunicado.

DESEA PARA 2019 UN "GRAN CAMBIO POLÍTICO A CANTABRIA Y A ESPAÑA"

Sáenz de Buruaga ha afirmado que el PP espera que 2019 traiga un "gran cambio político a Cantabria y a España" para que se abran "nuevos horizontes de progreso" económico y social, que, a su juicio, "ahora están cerrados por intereses partidistas e ideológicos".

"Queremos pasar página, queremos emprender un nuevo tiempo y un nuevo rumbo, y queremos hacerlo de la mano de los emprendedores, de los profesionales y contando con el empuje de toda la comunidad", ha dicho.

BALANCE

Y es que, a su juicio, el balance del año, y en general de esta legislatura, es el de "promesas incumplidas" por el bipartito, un "grave deterioro" de la calidad democrática de la autonomía, y de pérdida del "sólido apoyo" que, a su juicio, la comunidad venía recibiendo del Gobierno de España de Mariano Rajoy.

Buruaga se ha quejado de que en 2018 "no ha arrancado ni uno solo" de los proyectos comprometidos por el Gobierno que lidera Miguel Ángel Revilla: ni el polígono de La Pasiega, ni las Excavadas, ni la minería de zinc, ni el desarrollo eólico y tampcoo el nuevo Museo de Prehistorioa y Arqueología de Cantabria (MUPAC).

"Da igual dónde miremos porque no hay ni un solo proyecto tangible en marcha para transformar la región. Todo es humo, entre otras razones porque medio Gobierno está afanado en torpedear los proyectos del otro medio, mientras el presidente de Cantabria no está --como no ha estado a lo largo de estos años para lo importante-- y no ejerce", ha aseverado.

Para Buruaga, la consecuencia de la "inacción y la falta de gestión" del Gobierno de Cantabria es la "perdida de oportunidades" para los cántabros.

La líder del PP ha señalado que, "a pesar de la propaganda lo cierto es que Cantabria ha venido creciendo por debajo de la media nacional, tanto que la comunidad autónoma aún no ha recuperado el nivel de Producto Interior Bruto de 2008, previo a la crisis".

Además, ha añadido que Cantabria sigue creando empleo a un ritmo "muy inferior" al resto de España y "expulsando" a jóvenes y mayores de su mercado laboral.

Según la dirigente del PP, "todo lo que ha funcionado de Cantabria es aquello que depende del contexto general" ya que --ha insistido-- la coalición PRC-PSOE "no ha puesto en marcha ni una sola medida propia para reactivar la economía productiva".

BURUAGA: EL GOBIERNO ACABA EL AÑO SALPICADO POR LOS ESCÁNDALOS

Por otra parte, la líder del PP de Cantabria ha opinado que 2018 también ha estado marcado en Cantabria por el "deterioro democrático y la decadencia". "Con este Gobierno ha vuelto a nuestras instituciones lo peor de lo peor", ha afirmado.

Así, por ejemplo, ha criticado que el Gobierno se apoyara en el "transfuguismo" que, según Buruaga, representa el diputado Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos, para sacar adelante el Presupuesto autonómico de 2018.

También, ha señalado que el Gobierno acaba la legislatura "salpicado por los escándalos", con el consejero de Economía, el socialista Juan José Sota, declarando como investigado en el caso de los supuesto sobresueldos en Sogiese, o con el caso de las irregularidades del Servicio Cántabro de Salud también judicializado.

Para Sáenz de Buruaga, estos casos han permitido ver la, a su juicio, "lamentable resistencia del Gobierno de Cantabria a depurar y a asumir responsabilidades políticas en su propio seno".

Además, cree que este 2018 Cantabria ha perdido el apoyo del Gobierno de España tras la llegada a La Moncloa del socialista Pedro Sánchez, quien, a su juicio, "está protagonizando y nos está condenando a uno de los periodos más improductivos de nuestra democracia".

Según la presidenta autonómica del PP, la moción de censura contra Mariano Rajoy (PP) ha supuesto un "duro paso atrás" para Cantabria, "paralizando" --ha dicho-- las grandes inversiones en infraestructuras de comunicación impulsadas por el Gobierno del Partido Popular, y generando "graves incertidumbres" donde, a su juicio, antes había "hechos, avances y certezas".

"Cantabria no tiene ahora ninguna garantía de ejecución ni de las grandes obras de infraestructuras, ni de los proyectos ambientales y culturales que estaban previstos, y ni siquiera de la financiación completa de Valdecilla. Eso es lo que podemos esperar, abandono del Gobierno socialista de Madrid, como siempre que gobierna el PSOE en Madrid, y complicidad del gobierno socialista de Revilla, que también como siempre no dirá ni mu", ha dicho.

