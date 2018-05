Buruaga habla de conclusiones "a la carta" y carga contra Revilla

La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha criticado las conclusiones "a la carta" que ha sacado el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) del informe la Inspección Sanitaria sobre los contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) que, según ha insistido, revela "irregularidades" y ha instado al Ejecutivo a dejar de tener "secuestrado" el documento y remitirlo de forma "inmediata" al Parlamento regional y a la Fiscalía.

Además, Sáenz de Buruaga ha censurado también que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), trate de justificar lo que, para la dirigente popular, es "injustificable" en relación a las "irregularidades" detectadas, diciendo que éstas tienen "explicación".

En declaraciones a los medios, la presidenta de los 'populares' cántabros ha opinado que, tras el informe, "nadie" del Gobierno o de los grupos que los sustentan en el Parlamento, PRC y PSOE, puede decir que "no hay irregularidades", porque "las hay".

"No pueden continuar diciendo que no hay irregularidades porque las hay, porque las han reconocido y porque ya hay la dimisión de dos altos cargos sobre la mesa. Si hay o no hay ilícito penal eso es algo que corresponde dilucidar y decir a los tribunales no al presidente del Gobierno ni a ninguno de los consejeros", ha insistido Sáenz de Buruaga.

Por ello, la presidenta del PP ha pedido también al Gobierno que remita de forma "inmediata" el informe a la Fiscalía para que se incorpore a esas diligencias de investigación abiertas.

"Le exigimos al presidente del Gobierno que de una vez haga lo que dijo que iba a hacer si había irregularidades porque las hay en el informe y él lo ha reconocido aunque ha tratado de justificar lo que en nuestra opinión es injustable", ha dicho.

Sáenz de Buruaga ha hecho un llamamiento al presidente a abandonar la "hipocresía" y a dejar de "mirar para otro lado" y "seguir dando largas a este asunto". "Tiene que hacer todo lo contrario de lo que está haciendo", ha dicho.

En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta del PP de Cantabria y exconsejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, ha considerado "escandaloso" que Consejo de Gobierno haya "despachado" su análisis del informe diciendo que no hay ilícito penal y que luego lo haya "secuestrado", "ocultándolo" a la ciudadanía y a sus representantes políticos para, a su juicio, "tratar de impedir que saquen sus propias conclusiones" y tratar de "imponer" las del Ejecutivo.

"Desde luego esta no es la actitud ni el comportamiento de alguien que no tiene nada que ocultar y desde luego el PP no va a consentir esta ocultación y esta manipulación", ha avisado antes de asistir en el Palacio de Exposiciones a la inauguración del XIX Congreso Nacional de la Asociación Española de Matronas --acto al que también ha asistido la consejera de Sanidad, María Luisa Real--.

Sáenz de Buruaga ha aludido también a la comparecencia de Real en comisión de Sanidad y ha señalado que ésta aún no está fijada pese a que el Gobierno haya señalado que se iba a intentar que fuera el lunes.