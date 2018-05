Buruaga: "No podemos consentir que las manzanas podridas manchen toda la trayectoria del PP"

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado hoy que "no se puede consentir que las manzanas podridas manchen toda una trayectoria de un partido al servicio de los ciudadanos" y ha defendido que hay que dejar seguir trabajando a un Gobierno que "ha hecho mucho bien a España".

En un comunicado, Buruaga ha afirmado que la sentencia del caso Gürtel --que condena al exsenador del PP por Cantabria Luis Bárcenas a 33 años de cárcel-- es "un duro golpe que causa vergüenza" a los miembros del Partido Popular, un partido que en su opinión, "se ha convertido en víctima de la corrupción por actuaciones cometidas en 2003 por personas que tienen nombres y apellidos y que ni forman parte ni hacen el Partido Popular.

"Este es un partido lleno de gente honrada, con valores y principios, con trayectoria y con un proyecto de servicio público que ha hecho mucho bien a España y a Cantabria", ha dicho Buruaga, quien ha insistido en que "la conducta indecente de unos pocos no es extrapolable a todo un partido en el que militan y trabajan miles de personas honradas".

Según la dirigente popular, desde el primer momento, el Partido Popular "ha pedido disculpas a los ciudadanos y a sus bases y ha tomado más medidas que ninguno para que las conductas corruptas no se vuelvan a repetir".

"Hoy probablemente es momento de volver a pedir perdón por los comportamientos de otros", aunque el Partido Popular, ha añadido, "no ha estado imputado en el caso Gürtel ni ha sido procesado por corrupción. La responsabilidad en la que ha incurrido, según la sentencia que va a ser recurrida, es civil, nunca penal, y, además, implica necesariamente el desconocimiento de los hechos", afirma.

Además, ha hecho hincapié en que ninguno de los condenados está en el PP y ninguno de los miembros de la dirección del PP y del Gobierno del PP han sido ni imputados ni juzgado en el caso Gürtel. "No está en entredicho la honradez de ninguno de ellos", ha apostillado.

La presidenta del PP ha afirmado también que "donde algunos se empeñan en ver una anormalidad institucional lo que hay es un país que por fin ha despegado y que necesita estabilidad para seguir creciendo y creando empleo".

Por eso, ha defendido que el Gobierno "tiene que seguir haciendo lo que está haciendo, que es trabajar por el interés general de los españoles". "No es el momento de convocar elecciones ni de una moción de censura que va contra España y que no tiene más fundamento que el interés particular de Pedro Sánchez. Es el momento de que el Gobierno siga gobernando en beneficio de los españoles", ha insistido.

Según Buruaga, Pedro Sánchez ha demostrado en varias ocasiones que no hay nada que le importe más que él mismo.