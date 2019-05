Buruaga dice que "es un clamor" que la empresa necesita un Gobierno que genere confianza

La presidenta del PP de Cantabria y candidata a la Presidencia, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado hoy que "es un clamor" en esta comunidad que las empresas necesitan un Gobierno que genere confianza, elimine barreras a la economía y abandone los bandazos, las ocurrencias y la improvisación.

Así lo ha manifestado durante un encuentro con empresarios de la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar (ACEFAM), a los que ha dicho que el PP "comparte plenamente la filosofía y la manera de hacer las cosas de la buena empresa", porque de lo que se trata es "de conseguir buenos balances, de obtener resultados y no palabras y promesas una y otra vez".

La dirigente popular ha defendido que los empresarios son los que arriesgan, invierten y crean riqueza y empleo en esta tierra "y lo hacen mejor que nadie", mientras que los políticos solo tienen que facilitarles las cosas creando un entorno favorecedor, dejarles trabajar y ayudar.

"El empresariado ha de encontrar en el Gobierno y la Administración pública un facilitador y no un freno, seguridad jurídica en lugar de indefensión; agilidad administrativa en lugar de trabas burocráticas", ha señalado.

Según la presidenta del PP, las empresas necesitan un diálogo social dotado de contenido, continuidad de las acciones y que no se las "ahogue" con subidas impositivas que lastran su competitividad o con aumentos de las cotizaciones que penalizan la contratación y el empleo.

"Cantabria y sus empresas necesitan estabilidad, no incertidumbres; seguridad, no riesgos, y avanzar, en ningún caso retroceder, y necesitan una política seria, no más ocurrencias ni más comedias porque ya hemos perdido bastante tiempo y no podemos perder más", ha añadido.

Buruaga ha explicado que el PP se presenta a las elecciones porque Cantabria ha vivido cuatro años "de palabras y gestos", pero lo que necesita son otros cuatro "de hechos y resultados", y lo hace con un proyecto claro de futuro para Cantabria y un plan de trabajo "debajo del brazo" para "arrancar mañana mismo pensado para favorecer la vida empresarial y una administración pública eficiente".

Ha explicado a los empresarios las medidas recogidas en su programa 'Economía y buen Gobierno al servicio de las personas', que incluye, entre otras propuestas, una reducción de impuestos; el programa 'Facilita' para que la burocracia no sea un freno a la inversión y el emprendimiento; programas de apoyo a la industria y los emprendedores, a la formación profesional en la empresa, la creación de comunicaciones que ensanchan los mercados, al fomento de la innovación y la tecnología y al impulso de la digitalización.