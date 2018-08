Buruaga ve "inaudito" que "se fuerce" a los gestores del SCS a defender las alegaciones del SCS

La presidenta del PP y exconsejera de Sanidad, María José Saénz de Buruaga, ha opinado que las alegaciones del Servicio Cántabro de Salud al informe de Intervención sobre irregularidades en el área de contratación, son "un ridículo manifiesto y una auténtica tomadura de pelo", y ha considerado "inaudito" que "se fuerce" a los gestores del SCS a "defenderlas".

Buruaga ha denunciado que la consejera de Sanidad, la socialista Luisa Real, "continúa escondida sin dar la cara, ahora tras una cortina de humo técnica", que es lo que son a su juicio las alegaciones del SCS, y tras los gestores del SCS, "a los que una vez más ha echado al ruedo".

La líder del PP ha puntualizado que "digan lo que digan" las alegaciones del SCS, "la credibilidad del Gobierno seguirá en la UVI" mientras Real "siga aferrada a su cargo de la forma en que viene haciéndolo". A la vez, ha censurado que el presidente del Gobierno y líder del PRC, Miguel Angel Revilla, "blinda" a Real porque "es la manera de blindar su pacto de gobierno con el PSOE".

La presidenta del PP ha señalado que en la presentación de las alegaciones del SCS, en la que el nuevo gerente estuvo acompañado por los gerentes de Atención Primaria y de los tres hospitales, "faltaba" la nueva subdirectora de Gestión Económica, que hasta hace pocos días era interventora, y que "probablemente haya afirmaciones que no haya sido capaz de suscribir, al menos en público", ha dicho.

Buruaga ha destacado que la Ley de Contratos del Estado es "clarísima", que "no hay nada que interpretar y retorcer", y que en las alegaciones se alude a conceptos que no son "criterios contables" sino "una invención pura y dura, una aberración técnica y jurídica que no existe, y que no se ha utilizado en ningún sitio antes, y mucho menos en el SCS".

A la vez, ha recalcado que "lo relevante" es lo que ha concluido la Intervención, que se ha mostrado convencida que no variará tras el estudio de las alegaciones. Así, ha señalado que ya el primer informe interno, el encargado por la Consejería, "dice claro que hay fraccionamiento de contratos, y el segundo, el de la Intervención, "lo ratifica e incluso amplía las irregularidades".

En definitiva, para Buruaga las alegaciones del SCS son "un capítulo más de este penoso y escandaloso serial en el que la consejera continúa haciendo la bola más grande y arrastrando cada día a más personas en su caída".

La presidenta del PP ha confirmado que en el nuevo periodo de sesiones, que arranca en septiembre, lo primero que harán en este ámbito será impulsar la comparecencia de Revilla para que explique "qué motivos le llevan a mirar para otro lado, a negar lo innegable, y a no hacer lo que cualquier político honesto debería hacer en este caso, pedir responsabilidades", ha concluido.