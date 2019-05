Buruaga arremete contra Ciudadanos: "La limpieza y talento están en el PP y no en otros hechos con descartes"

La presidenta del PP de Cantabria y candidata a la Presidencia regional, María José Sáenz de Buruaga, ha defendido que "la limpieza, la capacidad y el talento" están en su partido frente "a quienes parece que lo van a revolucionar todo, pero no tiene ni proyecto ni discurso propio y se han quedado con los descartes de todos los demás".

"Aquí todo el mundo habla mucho de lo nuevo, de lo limpio, de lo profesional, de lo regenerado, pero lo cierto es que les sirve cualquier cosa y que se han quedado con los descartes de todos los demás, porque la limpieza, la capacidad y el talento están donde siempre, están en el Partido Popular", ha aseverado durante su intervención anoche en Suances en el acto de presentación de las candidaturas municipales en los municipios de la comarca del Besaya.

En ese acto, Buruaga ha reivindicado la "fuerza" del PP, que presenta candidaturas en todos los municipios de la región, en contraposición a otros que, según ha dicho, "parece que vienen empujando pero no llegan ni a cuarenta".

A su juicio, las de su partido son unas candidaturas "que marcan la diferencia y que forman el mejor equipo de Cantabria para Cantabria", comunidad que, según ha señalado, "necesita ahora más que nunca al Partido Popular".

"No votar a ciegas"

La presidenta ha dicho que hay algunos partidos que parece que lo van a revolucionar todo, pero que no tienen ni discurso propio ni proyecto de región.

"No nos importa que nos imiten, que repliquen nuestros mensajes, que sigan el camino que nosotros marcamos, porque eso es que vamos en la buena dirección, significa que acertamos y permite ver a la gente quien es el original y quien es la copia", ha aseverado.

Según la presidenta del PP, esos mismos "no han gobernado todavía ni una junta vecinal", algo que --ha recalcado-- "no conviene olvidar y debe servir para no votar a ciegas".

Buruaga ha defendido que los partidos que saben gestionar son los que lo han demostrado y lo siguen demostrando, como un PP que, según ha reivindicado, ha "rescatado" por dos veces a España y a Cantabria de la "quiebra económica y social"; un partido que --ha dicho-- "ofrece resultados y no es flor de un día o de una legislatura, sino que es equipo, idea, proyecto y compromiso".

"Hay partidos que son como los cohetes: suben, explotan y después desaparecen, pero el que permanece es el Partido Popular", ha señalado Buruaga, quien ha añadido que su partido representa un proyecto político "serio, consolidado, con arraigo y muy muy cántabro". "De eso, tampoco vamos a recibir lecciones de nadie", ha apostillado.

"CANTABRIA QUIERE OTRA COSA Y VA A VOTAR OTRA COSA"

La dirigente popular ha defendido también la importancia que esta campaña tiene para Cantabria, no por el resultado de las elecciones generales sino por lo que ha pasado en la comunidad en estos cuatro años, con una coalición de socialistas y regionalistas que, a su juicio, ha hecho que sea "una región rezagada incapaz de aprovechar la recuperación".

Buruaga ha opinado que Cantabria ha estado "desgobernada por un pacto de intereses personalistas que ha dejado poco empleo, mal gobierno, falta de resultados y falta de oportunidades".

Y ha defendido que el PP tiene ahora la oportunidad de hacer de Cantabria la "tierra de las oportunidades", que merece ser conocida por su empuje económico, por su fuerza industrial, por su capacidad para crear empleo y no por las "ocurrencias" de sus gobernantes.

"Cantabria merece volver a tener un Gobierno serio, centrado en las personas, avalado por la experiencia en crear soluciones y no problemas; necesita más metas compartidas, no más experimentos, y necesita un proyecto de futuro en positivo, un proyecto en el que quepan todos los cántabros como el que ofrece el PP. Cantabria quiere otra cosa y va a votar otra cosa", ha opinado.