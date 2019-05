Buruaga: "Este partido se disputa entre dos: o el PP o Revilla con el PSOE"

La presidenta de los 'populares' cántabros y candidata a la Presidencia de la comunidad autónoma, María José Sáenz de Buruaga, resta importancia a las encuestas; confía en la "remontada" del PP en las elecciones autonómicas, y avisa de que, en Cantabria, "el partido se disputa entre dos: entre el Partido Popular y la alternativa de Miguel Ángel Revilla (PRC) con el PSOE".

"Solo hay dos opciones, solo hay dos alternativas de Gobierno en Cantabria, o el PRC o el PP; o más de lo mismo o un Gobierno capaz de hacer de Cantabria la región de las oportunidades; o Miguel Ángel Revilla o María José Sáenz de Buruaga y Revilla con la muleta de siempre, con el PSOE", ha advertido en Laredo la candidata del PP durante su intervención en el acto de presentación de los candidatos a las alcaldías del Asón y la zona oriental.

La dirigente popular ha opinado que las "consecuencias" para Cantabria de esos dos socios --PRC y PSOE-- "son siempre las mismas: menos empleo, mal gobierno, falta de resultados y falta de oportunidades".

Buruaga se ha referido así a la encuesta sobre intención de voto conocida que, según ha asegurado, "no dice nada que el PP ya no sepa". En ella, el PRC resulta la fuerza más votada, con 12-13 diputados, seguido del PP.

"El PP sabe que solo hay dos alternativas de Gobierno en Cantabria y sabe que los regionalistas no van a hacer ninguna machada, porque lo que ocurre es que pierden quienes se dividen, los que no se agrupan, y pierden los que no se unen", ha argumentado Buruaga, que ha señalado que eso es lo que ocurrió el 28 de abril, en las generales, y eso es lo que --ha dicho-- "puede volver a ocurrir el 26 de mayo y lo que está en manos del Partido Popular evitar".

Para ello, ha pedido a los afiliados y cargos públicos del PP que digan por todos los rincones de Cantabria "que la fragmentación del voto no funciona" y que la división del centro-derecha "da gobiernos de izquierdas", y que la "única alternativa solvente, fiable, centrada, moderada y de futuro es el Partido Popular".

Buruaga ha afirmado que "las encuestas siempre se equivocan con alguien y se ha mostrado convencida de que ese alguien es el Partido Popular".

En se sentido, ha señalado que la campaña "solo está empezando y su partido no va a dejar de hablar de Cantabria". "Nada está dicho, nada está decidido, queda mucho partido por jugar y el Partido Popular es mucho Partido Popular", ha reivindicado.

Sáenz de Buruaga ha vuelto a insistir en que su partido no se va a dejar llevar "ni por las encuestas ni por las porras electorales, porque la única encuesta de verdad es la de las urnas". "Esa es la única que cuenta", ha apostillado.

Buruaga ha asegurado también que el PP va a dar "muchas razones" a los cántabros para que confíen, se ilusionen y le vuelvan a votar y, por eso, confía en que va a obtener un "resultado extraordinario".

"Sé que Cantabria va a responder, sé que Cantabria nos va a acompañar, porque Cantabria quiere cambio, porque está harta de decepciones, de demagogia, de promesas eternamente incumplidas y porque cuatro años de más de lo mismo, de Revilla con un PSOE manejando el 90 por ciento del presupuesto de Cantabria, serían demoledores para la región".

Según la presidenta, si el PP es capaz de aprovechar estas semanas para transmitir su proyecto, sus soluciones y su palabra "llegará la remontada".

Además, ha recordado que en las elecciones de mayo no se votan cosas lejanas, ni grandes eventos mediáticos, sino que se vota "nuestra tierra, nuestro municipio, nuestra junta vecinal".

"Votan quienes nos conocen personalmente, votan quienes conocen nuestra gestión y nuestros resultados y son nuestros vecinos los que nos van a encomendar los gobiernos municipales y el Gobierno de Cantabria", ha dicho.

Buruaga ha defendido un cambio para poner la economía y el buen gobierno al servicio de las personas, como resume el título de su programa electoral, porque una economía fuerte que alimente con más millones los ingresos de la autonomía es la mejor garantía para la sociedad del bienestar.