CC.AA del norte se unen en defensa de una PAC "más justa" que "tenga en cuenta a pequeñas explotaciones"

Cantabria, Asturias, Galicia y País Vasco han escenificado este viernes en Oviedo la unión de las comunidades del norte en defensa de una futura Política Agrícola Comunitaria (PAC) "más justa" que "tenga en cuenta a pequeñas explotaciones".

"Defendemos una PAC mas justa, más equitativa y que se orienten mejor a aquellos que desarrollan su actividad en territorio de montaña, defendiendo además el modelo de explotación familiar que consideramos más pegado al territorio y también más generados de empleo", ha explicado la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado, María Jesús Álvarez.

A la reunión han asistido, además de la representante asturiana, el conselleiro de Medio Rural, José González; el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de Cantabria, Jesús Oria, y el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del País Vasco, Bittor Oroz.

Por parte de Cantabria, Jesús Oria ha querido destacar el trabajo llevado a cabo por parte del Principado y ha definido este acuerdo como el principio de muchos más en un futuro dentro de las negociaciones.

El conselleiro de Medio Rural de la Xunta de Galicia, Jesús González, ha agradecido este esfuerzo de Asturias para lograr un documento común. Así, remarca que "la unión hace la fuerza" y, por tanto, seguirán apostando por esta unidad en defensa de los ganaderos y agricultores.

María Jesús Álvarez, ha explicado que ha explicado que las cuatro comunidades defienden una PAC, después de 2020, con suficiente presupuesto, más justa y equitativa, y que supere los desequilibrios entre territorios. "Creemos que la nueva PAC debe orientarse a la producción de alimentos, a los profesionales del campo y a la generación de empleo y actividad", ha manifestado.

TOPE MÁXIMO POR EXPLOTACIÓN

En este sentido las cuatro comunidades abogan por demandar un tope máximo de ayuda por explotación de 60.000 euros, precisamente para beneficiar a las más pequeñas, y que las ayudas directas se destinen a los agricultores genuinos, es decir, profesionales, sin excluir totalmente a aquellos que se dedican a la actividad agraria de forma parcial.

En el documento acordado también reclaman una discriminación positiva para las zonas de montaña y con limitaciones naturales y piden un refuerzo de las políticas orientadas al relevo generacional y a la igualdad entre hombres y mujeres en el medio rural.

Por otra parte, solicitan que se mantengan las ayudas asociadas asectores productivos como la ganadería de leche o carne. En estecontexto, se busca también convertir la nueva PAC en un instrumentopara la transformación del campo en un territorio más vivo, con unproyecto propio, integrado y solidario con todos sus residentes.

Álvarez ha recordado que la nueva PAC ya está en discusión pero no hay un escenario temporal marcado ya que el mismo estará también condicionado por las elecciones. No obstante ha destacado que en los próximos meses ya se iniciarán las discusiones y ha insistido en que "no se puede perder ni un minuto para lograr que la cornisa cantábrica haga oír su voz para lograr con esta reforma la modernización del sector y la diversificación del mismo".

El viceconsejero de País Vasco Bittor Oroz ha querido poner en valor el empeño de la consejera asturiana que "ha hecho un gran esfuerzo por lograr poner a todas las comunidades de común acuerdo".