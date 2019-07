CCOO dice que el problema de la Policía Local es que no hay personal suficiente por "falta de previsión"

En un comunicado, el sindicato ha señalado que el Ayuntamiento "no ha sabido desarrollar" el 100% de las plazas vacantes que ya estaban aprobadas y firmadas en el acuerdo estatal y en los presupuestos generales de 2018, que permitían que la oferta de plazas de los años 2019 y 2020 se pudieran acumular en la presente convocatoria.

CCOO se ha opuesto "frontalmente" a la resolución que ha "impuesto" el Ayuntamiento de Santander a la Policía Local y ha insistido en que "el único trasfondo" de esta medida es la "falta de planificación" del Consistorio, que "ha hecho oídos sordos a las reivindicaciones de CCOO desde hace años, que viene exigiendo la incorporación de más plantilla para alcanzar el número óptimo y acabar con un problema que se sigue agravando".

En este sentido, el sindicato ha apuntado que el número de agentes tendría que haber, de acuerdo con las ratios establecidas por la Ley de Coordinación (1,5 policías por cada 1.000 habitantes), es de 261, cuando en la actualidad se cuenta con 191, es decir, faltan 70.

"La excepcionalidad de la que se habla en la resolución que nos dieron ayer no va a ser puntual para los meses de verano sino que se va a prolongar en el tiempo porque el verdadero problema es la falta de policías. Aunque hay procesos de oposiciones ya aprobados para cubrir sólo 47 plazas, nos tememos que hasta 2021 no podamos contar de forma real con más efectivos en las calles que, de todas maneras, serían insuficientes", ha subrayado el delegado de CCOO en la Policía Local de Santander, David Madera.

Entre las medidas "más criticadas" de la resolución está la obligatoriedad de hacer unas horas extraordinarias que antes eran voluntarias y a las que se suman otros puntos como, según CCOO, la posibilidad de suspender las vacaciones, los permisos o las horas de crédito horario sindical, la contratación de empresas de seguridad para realizar servicios que son propios de la Policía Local o la modificación de los horarios, entre otros.

Madera ha incidido en que "si se ha sobrevivido hasta ahora ha sido a base de la realización de horas extras que eran voluntarias y donde nosotros siempre cumplíamos. No es de recibo que ahora nos las impongan porque el problema no es nuevo, ya en 2017 la plantilla sólo contaba con 195 policías. Es intolerable que nos impongan una resolución que no ha pasado por Mesa General y que obvia la buena fe de la negociación colectiva", ha denunciado.

Por todo ello, CCOO enviará a sus Servicios Jurídicos la resolución para ver si se ajusta o no a derecho y buscará alternativas para que el cuerpo de la Policía Local "pueda ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía sin que se mermen sus derechos como trabajadores".

El sindicato ya ha registrado un escrito donde denuncia los cambios de jornada que ya está sufriendo la plantilla y las necesidades de cobertura de las vacantes de forma ordenada y negociada. CCOO ha pedido que se agilicen los procesos de incorporación de policías y que se aborde de forma urgente las 11 plazas de movilidad, por traslados, que no precisan formación.

"Creemos que es necesaria una negociación tranquila y sin prisas para encontrar una solución consensuada entre las partes y que derive en un servicio acorde a las necesidades de seguridad de la ciudad. Éramos conscientes de que las reivindicaciones laborales abordadas en asamblea y suscritas por algunos sindicatos recogían medidas que eran imposibles de ejecutar porque no se ajustan a lo que recoge el convenio y que, además, los plazos que se establecían para atender las peticiones eran insuficientes", ha señalado Madera.

Para el delegado de CCOO en la Policía Local, la resolución que se presentó en la mesa sectorial del miércoles "es el efecto rebote de unas exigencias sindicales hechas con prisa, enviadas al Ayuntamiento y sin tiempo real de sentarnos a negociar".