CCOO advierte de la "ficción" de los datos "maquillados" por la Semana Santa y la Orden de Corporaciones

Así lo ha dicho la secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla, quien en un comunicado ha mantenido que el descenso del 4,13% en el número de personas registradas en las oficinas de empleo está ligado a las contrataciones coyunturales de Semana Santa y a las del programa de empleo subvencionado de Corporaciones Locales, y que los datos siguen mostrando "un mercado laboral que oscila al ritmo de las temporadas del sector servicios, con una alta precariedad y una alta temporalidad".

De hecho, a CCOO le parece significativo que en marzo creciera el desempleo en el sector industrial y el 96,4% del descenso del paro se produjera en el sector servicios, "lo que demuestra que Cantabria se aferra a los empleos de peor calidad", ha incidido.

Para Lombilla, después de un arranque del año "nefasto" para las cifras del desempleo, este mes de marzo "vuelve a generar una ficción".

"El horizonte del mercado laboral en Cantabria no puede ser el del empleo temporal y precario. No se ha dado un solo paso para cambiar el modelo productivo y eso se traduce en que el aumento o descenso del paro no depende del Gobierno", ha subrayado Lombilla.

"Como en casi todo, parece que el destino del mercado laboral cántabro depende de las predicciones meteorológicas, no de las políticas públicas", ya que las oficinas dónde más ha descendido el paro son las de los municipios turísticos de San Vicente de la Barquera y Colindres, ha apostillado.

"La realidad es incuestionable y no se ha cumplido ninguna de las promesas del Gobierno de Cantabria para cambiar el modelo productivo y, por tanto, el perfil de nuestro mercado laboral", ha insistido la secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria.