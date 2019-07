CCOO critica a Revilla por "sacar pecho" por el crecimiento económico cuando se crea "empleo de pobreza"

El secretario general de Comisiones Obreras en Cantabria, Carlos Sánchez, ha criticado al presidente de la Comunidad, Miguel Ángel Revilla, por "sacar pecho" por el crecimiento económico de la región, superior al de la media nacional, cuando el empleo "precario" es también mayor al del conjunto del país, ya que se crean puestos "de pobreza".

Así lo ha advertido el líder de CCOO en una rueda de prensa en la que ha pedido al jefe del Ejecutivo -que fue investido la semana pasada en el cargo, del que tomó posesión el sábado- más "sensibilidad" e "implicación" con la precariedad laboral.

En su comparecencia ante los medios, para presentar una veintena de propuestas de cara al diálogo social una vez empiece a funcionar el nuevo Gobierno PRC-PSOE, el sindicalista ha valorado la "rápida" formación del mismo y el hecho de que haya estabilidad.

Y sobre la primera medida de Revilla, anunciada por él mismo en el debate de investidura para reunirse con la patronal y sindicatos, Sánchez ha considerado que es una "buena noticia", y ha agregado al respecto que "hay que pasar de las palabras a los hechos".

En este sentido, ha indicado que todavía no les ha llamado el presidente, cuando al inicio de la pasada legislatura fue algo "inmediato". Pero "le tomamos la palabra" a Revilla, ha dicho Sánchez, que va a esperar a recibir esa llamada y, si no, CCOO tomará la iniciativa junto con UGT.

En ese encuentro, además de poner sobre la mesa las propuestas del sindicato para el diálogo social, advertirán del mercado de trabajo "tan precario" que hay en Cantabria, donde se crean puestos "de pobreza", estando en este ámbito "peor" que la media nacional.

PAN PARA HOY Y HAMBRE PARA MAÑANA

Sánchez ha señalado al respecto a modo de ejemplo que si bien en el paro ha bajado en casi 2.000 cántabros en junio, ese mes se han firmado cerca de 25.400 contratos, por lo que la división entre ambas cifras arroja una media de 13 contratos por persona, lo que refleja "rotación" de empleos y "debilidad" del mercado laboral.

"Esto es pan para hoy y hambre para mañana", ha manifestado el portavoz de CCOO, para quien no se puede celebrar la caída del desempleo cuando hay mayor precariedad, y ello a pesar del crecimiento de la industria, sector que ha subido al 21,6% del PIB y que, a priori, es el que genera trabajos estables y de calidad.

"Aquí está pasando algo", ha advertido Sánchez, alertando de este modo de la creación de empleo precario también en la industria. "Así no vamos a ningún lado", ha remachado.

En cuanto a la Seguridad Social, ha aplaudido la "buena noticia" que supone que España haya registrado el mes pasado la cifra más alta de afiliados de toda la serie histórica, con más de 19,5 millones, algo que no ha sucedido en cambio en Cantabria, que tiene 220.000 cotizantes, por debajo de los 235.000 que había en 2008.

"A nosotros no nos va tan bien", ha opinado al respecto el secretario de Comisiones, que tras admitir que en economía "estamos mejor" que el conjunto del país -con crecimientos desde 2016 por encima de la media-, en aspectos sociales "estamos peor", dada la precariedad laboral y porque no se han recuperado derechos perdidos durante la crisis.

Por eso cree que Cantabria no está para "grandes fiestas" mientras la mejora de la economía no se traslade a la sociedad. Y aunque la Comunidad no tiene competencias para regular el mercado de trabajo, cree el dirigente de CCOO que desde el ámbito autonómico se puede hacer "algo más" para mejorar la situación, como ayudas a empresas que generen empleo de calidad.

QUE LA VACA DÉ LECHE

Por lo pronto, el líder de CCOO ha valorado la "rápida" formación del Gobierno regional que va a tener "mayor estabilidad" que el anterior, de modo que ya no podrá achacar a la "falta de empedrado" -de mayoría parlamentaria- el no sacar adelante iniciativas.

Así, este sindicato va a ser "más exigente" con el nuevo bipartito a través del diálogo social, para que los acuerdos alcanzados se plasmen en resultados. "Ya tenemos la vaca. Ahora lo que hace falta es que dé leche", ha expresado, antes de reivindicar que se ponga "nombre" a las cuestiones consensuadas, esto es, que se acompañen de memoria económica.

Después de desvelar que la creación de la oficina de lucha contra la corrupción y el fraude "a última hora" la pasada legislatura fue por exigencia de los sindicatos, así como el decreto de cláusulas sociales en contratos públicos, el representante de Comisiones Obreras ha avanzado que ahora demandan un plan que haga aflorar la economía sumergida.

Además, plantean al Gobierno una veintena de medidas de cara al nuevo mandato, entre las que destaca un plan de empleo y formación regional, aprobar la ley LGTBI, desarrollar la de Igualdad, mejorar la protección social de las personas, o incrementar los recursos destinados a financiar la dependencia, exigiendo al Estado que aporte el 50% del coste de esta norma.

QUE HAYA GOBIERNO EN ESPAÑA CON EL MAYOR RESPALDO POSIBLE

A propósito de lo anterior, Sánchez ha reconocido la "complicada" situación en España por la ausencia de Gobierno, algo que no es "bueno" para las comunidades por la falta de presupuestos generales, -como también opina Revilla-, y porque es la administración encargada de "mover ficha" en asuntos como la reforma laboral, las pensiones o la lucha contra el cambio climático.

A juicio del sindicalista, es un "dislate" que no se forme Ejecutivo central y que éste cuente con el respaldo "más amplio posible". Cree además que repetir elecciones no sería una "buena noticia", sino "todo lo contrario".

OTRAS REIVINDICACIONES AL PRC-PSOE

En cuanto al resto de reivindicaciones que CCOO trasladará al Ejecutivo regional también figura impulsar un acuerdo político y social amplio en defensa de un modelo de financiación autonómica que garantice la financiación efectiva de los servicios públicos, recuperar el 100% de los derechos arrebatados a los empleados públicos por los "recortes", o mejorar la oferta de escuelas infantiles y defender la escuela rural.

Impulsar el cambio de patrón de crecimiento y del modelo productivo con un "acuerdo global" para el desarrollo de la región entre 2020 y 2030, un plan industrial que asegure la industria más madura y genere condiciones para atraer nuevos proyectos, aprobar el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), fomentar un modelo energético basado en la economía verde, hacer frente a los desafíos del cambio climático, una mayor inversión pública en investigación y mejorar las infraestructuras son otras peticiones de CCOO a PRC y PSOE.

Además, el sindicato reclamará al bipartito mayor coordinación entre sus consejerías y empresas públicas -ámbito en el que Sánchez ha valorado que Sodercan vuelva a Industria- para que todos los departamentos trabajen "tocando la misma música. No puede desafinar nadie", ha expresado para finalizar.