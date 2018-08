Camargo coloca corcheras en la playa artificial de Punta Parayas para evitar el acceso de bañistas a zonas resbaladizas

Según ha explicado el concejal de Servicios Municipales, Ángel Gutiérrez, "a pesar de que toda la zona cuenta con material antideslizante, cuando hay marea baja se acumula en esos peldaños más alejados de la orilla arena y material musgoso que trae el agua, que provoca que dichos escalones sean resbaladizos y que puede provocar que si alguien los pisa pueda deslizarse y tropezar".

El edil ha señalado que la colocación de estas corcheras es una iniciativa que "se suma a las muchas medidas que el Ayuntamiento de Camargo tiene implementadas en esta zona de ocio desde hace años para garantizar la seguridad de los usuarios".

Así, además de las corcheras que se van a instalar ahora, hay colocadas señales en las paredes a ambos lados de la playa artificial en las que se avisa claramente de que existe una zona resbaladiza y en las que se alerta de que se deben tomar precauciones y no caminar por allí en situaciones de bajamar.

Además durante la temporada de verano, los socorristas, que prestan servicio en horario de 11.30 a 19.30 horas, colocan la bandera roja cuando hay marea baja para prohibir el baño.

Igualmente, en el exterior de la playa hay colocados desde hace muchos años dos paneles en los que se ofrece a los usuarios diversa información y recomendaciones que deben adoptar para hacer uso de la playa de una manera segura, como por ejemplo emplear calzado antideslizante en la zona de baño y solarium.

También, ha indicado Gutiérrez, cada día un operario realiza tareas de limpieza en esos escalones más profundos para eliminar los sedimentos, pero que el efecto de las mareas hace que sea imposible eliminar constantemente todos los restos que trae el agua.

El edil ha incidido en que "los usuarios deben tener en cuenta que al tratarse de una playa que no es de arena, han de adoptarse algunas precauciones específicas a las características de la zona", y ha lamentado que, "a pesar de toda la información y avisos existentes, en ocasiones hay personas que no tienen en cuenta estas indicaciones y al no atenderlas pueden poner en riesgo su seguridad y la de otros usuarios".