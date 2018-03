Camargo trabaja en una campaña para recordar a los peatones la necesidad de poner atención al cruzar

Según han explicado la alcaldesa, Esther Bolado, y el concejal del área, Ángel Gutiérrez, para ello se está procediendo a la colocación del mensaje 'No me pises sin pararte a mirar' a ambos lados de los pasos de peatones para así "alertar a los transeúntes de la necesidad de comprobar antes de atravesar la calle que no existen peligros de ser atropellados ni por parte de los automóviles de motor como tampoco de las bicicletas".

Bolado ha señalado que "cruzar la calle es una acción que puede ser peligrosa si no se toman las precauciones adecuadas, y de la misma manera que los conductores deben extremar la atención cuando se aproximan a un paso de cebra, también los peatones tienen que estar muy atentos para que no haya sustos ya que está en juego su propia seguridad".

Además, el concejal ha enfatizado que "mediante la colocación de estos mensajes también se persigue que aquella gente que camina mirando su teléfono móvil vea con mayor facilidad estos consejos y levante la vista de sus pantallas, ya que estar despistado a la hora de cruzar la calle es muy peligroso".

Los trabajadores municipales están procedimiento durante estos días por fases a la inserción de los mensajes en los pasos de peatones del centro urbano, y continuarán con esta labor hasta colocar las inscripciones en ambos extremos de los cebreados.

También han recordado que en Camargo se registraron en 2017 un total de siete atropellos y que "de la misma manera que es recomendable cruzar por los pasos de peatones, esa prioridad no significa que haya que bajar la guardia".

Así, hay que recordar que la DGT recomienda que los peatones que transitan por ciudad deben poner especial cuidado en comprobar que han sido visto por los conductores y que estos tienen intención de detenerse y tiempo suficiente de reacción para realizar esta maniobra.

Por ello, el organismo estatal recuerda que si se advierte de que el conductor está mirando para otro lado no es recomendable cruzar, y se incide especialmente en que esta medida hay que extremarla si se trata de una calle de doble sentido, pues es primordial que el peatón se asegure de que ha sido visto por los conductores que circulan por ambos carriles carriles.