Cantabria solicita adscribir los 500.000 euros del Moves a su Plan Renove Eficiente

Así lo ha señalado en su respuesta a una pregunta de Cs sobre "los motivos por los que se han perdido los más de 500.000 euros del Plan Moves" que le corresponden a Cantabria, y ante lo que ha enfatizado que "ese dinero está en las cuentas del Gobierno desde el 19 de julio" pero la comunidad no ha accedido como tal a ese plan porque no tiene una agencia de energía y, para justificar la concesión de las ayudas, los interesados tendrían que presentar tres presupuestos.

"Nuestro Plan Renove Eficiente, publicado hoy en el BOC, es más ambicioso que el Moves y hemos planteado a Ministerio modificar a partir de la próxima convocatoria las condiciones para las comunidades autónomas que no tienen agencia de energía", ha dicho Martín, que ha avanzado que para los fondos de este año se ha solicitado al Ministerio poder utilizarlos en el plan regional presentado este lunes y con que podrán comprarse unos 2.000 vehículos.

"Los cántabros tendrán capacidad de acceder a vehículos eléctricos, híbridos y de bajas emisiones y en mayor cuantía que con el Moves, y los cántabros cobrarán antes y más", ha añadido el consejero de Industria, que además ha confiado en que los 500.000 euros que le corresponden a Cantabria del Moves "puedan ser adscritos" a nuestro plan.

En el apartado de preguntas del Pleno de la Cámara, el PP ha preguntado al vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, por cuándo se celebrará la primera reunión de la asamblea general del Consejo de la Juventud. Zuloaga se ha mostrado "sorprendido" porque los 'populares' pregunten por un órgano que ellos "se llevaron por delante" durante su última legislatura en el Gobierno. En cuanto a la reunión, ha señalado que "se están dando pasos, la comisión gestora ya está establecida y es ella quien tiene que fijar la fecha".

Por otro lado, el Grupo Mixto (Vox) ha formulado dos cuestiones, una sobre el coste que suponen al Gobierno las nuevas direcciones generales y subdirecciones y la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, ha detallado que el coste en la legislatura de las cinco nuevas direcciones y las 10 subdirecciones será de 342.937, 11 euros, "un coste de 0,59 céntimos por habitante".

El diputado de Vox Cristóbal Palacio también ha preguntado por qué la bandera de España no estaba en los actos oficiales de la Bien Aparecida, ante lo que la consejera de Presidencia, Paula Fernández, le ha dicho que "quizá no vio la bandera de España porque no se acercó a todos los actos de la campa, donde estaban todas las banderas y, por supuesto, la de España".

Además, le ha explicado que ese acto no lo organiza el Gobierno regional, al contrario que el Día de las Instituciones en Puente San Miguel y el Día de Cantabria en Cabezón de la Sal, sino que se encarga de ello el Obispado de Santander y la orden de los Trinitarios que custodia el monasterio.

Y es que la Bien Aparecida es una festividad religiosa y son las autoridades eclesiásticas las que "invitan a las autoridades y establecen protocolo" aunque, al ser la patrona de Cantabria, el Gobierno regional colabora ayudando en el despligue que se hace en la campa, con diversa ornamentación y ayudando a la junta vecinal de Marrón en las actividades que organiza ese día.

Para finaliza, ha dicho a Vox que "buscar problemas donde no los hay no lleva a ninguna parte". "Desde el Gobierno no queremos abrir una polémica que no hay", ha concluido.