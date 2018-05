Cantabria exige a Rajoy que garantice la financiación de Valdecilla y PP pide a Real que "haga los deberes"

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, a instancias del PRC, exigir al Gobierno de Mariano Rajoy que garantice la financiación íntegra de las obras del Hospital Valdecilla, hasta completar los 100 millones, y no se "cambien las reglas de juego a mitad de partido", para justificar los gastos que permitan que la partida anual -de 22 millones de euros y recogida en los presupuestos de 2018- sea transferida, a diferencia de lo que ocurrió en 2016, cuando aparecía en las cuentas pero el dinero no llegó.

La iniciativa de los regionalistas ha salido adelante con el apoyo del PSOE, su socio en el Gobierno y encargado de la sanidad, Podemos y el diputado independiente Juan Ramón Carrancio, mientras que su compañero en el grupo mixto y portavoz de Cs, Rubén Gómez, se ha abstenido, y ha votado en contra el PP, que ha pedido la titular de la Consejería, la socialista María Luisa Real, que "haga los deberes" y se ponga "a trabajar" en la correspondiente propuesta de convenio a negociar y rubricar con el Estado.

Así, el diputado 'popular' Iñigo Fernández ha instado a los grupos que sustentan al Ejecutivo PRC-PSOE a dejar de "hacer aspavientos" en la Cámara, pues para que la financiación de Valdecilla no se precisa "un acuerdo parlamentario", sino "trabajar". En este sentido, ha considerado que Real "dejó escapar" hace dos años los 22 millones consignados -y no abonados- porque no presentó las facturas y certificaciones de obras y equipamientos, por lo que le ha pedido que "aproveche la oportunidad" este 2018.

El portavoz del principal partido de la oposición ha aprovechado su intervención para contrastar los 263 millones que Cantabria ha recibido para el hospital, "todo" durante los gobiernos del PP, con los "cero" euros transferidos bajo mandatos socialistas en Madrid.

En similares términos se ha expresado el diputado de Cs, que se ha abstenido y ha pedido a los miembros del Gobierno PRC-PSOE que "hagan los deberes antes", en vez de "preguntarse a sí mismos" por esta cuestión cuando han pasado "diez días" desde que se denunciaron las irregularidades en los contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) en un "presunto caso de corrupción".

Su excompañero de partido, que no de grupo, sí ha apoyado la moción del PRC de Miguel Ángel Revilla porque le resulta "llamativo" el cambio en los requisitos introducidos por el Estado cuando el PP dejó de gobernar Cantabria. "Al Gobierno se le ve el plumero", ha manifestado Carrancio, para lamentar que se use el dinero público para hacer "política partidista". Y es que el hecho de que se modifiquen las condiciones iniciado el proceso "da pie a pensar mal". También ha considerado que el Ejecutivo de Rajoy es "más quisquilloso" con la justificación para financiar Valdecilla que para el desembarco, ha dicho, de "decenas" de farmacias en otra autonomía.

Igualmente, Podemos se ha sumado a la iniciativa porque, como ha explicado su diputada Verónica Ordóñez, Rajoy "olvidó" su compromiso con Cantabria y Valdecilla cuando el PP regional "salió del Gobierno", en un ejemplo de "sectarismo político" y "deslealtad" con hacia la Comunidad. La parlamentaria ha aprovechado para criticar el contrato de colaboración público-privado para acabar las obras del hospital, con el que se "hipoteca" a Cantabria por 900 millones a pagar en 20 años, y por lo que considera que la exconsejera del ramo, María josé Sáenz de Buruaga, sea ahora "el azote" de Sanidad es "dantesco y patético".

También se ha referido a la asimismo presidenta de los 'populares' cántabros la diputada socialista Silvia Abascal, que ha considerado a Sáenz de Buruaga "digna discípula" de Rajoy, dentro de un PP que tiene "un máster" en la "mentira". La portavoz del PSOE les ha afeado así que haya "incumplido la palabra dada" y que no "respeten" los compromisos adquiridos, después de que "en 2016 se inventaron nuevas reglas de juego", ya no a mitad de partido, sino "en el tiempo de descuento", al cambiar los requisitos para justificar la partida para Valdecilla. Así, ha pedido al PP que se dejen de "obstáculos y excusas" que limitan el cobro de los 22 millones, y ha advertido de que si se mantienen los criterios actuales no se terminará de pagar hasta "dentro de 41 años".

Ha cerrado el debate la regionalista Rosa Valdés, encargada de defender la moción, en la que advertía que el cobro de los 22 millones de euros presupuestados para este año "están en el aire", pues los nuevos criterios establecidos no aceptan los que servían hace tres. Según esta diputada, cuando gobierna Revilla, "Cantabria pinta bastos. Y Valdecilla, más".

Valdés ha lamentado que el "peso político" de Sáenz de Buruaga sea "nulo", así como el del ministro de Fomento y exalcalde de Santander, Iñigo de la Serna, que niegan las reivindicaciones de la región, lo que ha considerado una "deslealtad", mientras Cs son los "colaboradores y cooperadores necesarios", "lobos con piel de cordero".

COMILLAS

El Pleno ha aprobado otra moción, también del PRC, con los mismos votos a favor y en contra que en la anterior a excepción de Podemos, que se ha abstenido, para reclamar a Fomento que incluya en el presupuesto de 2018 una partida de un millón de euros, con cargo al programa de rehabilitación arquitectónica, para concluir la rehabilitación de la iglesia del Seminario Mayor de Comillas.

La iniciativa ha sido defendida por la diputada y alcaldesa de Comillas, María Teresa Noceda, que ha comparado la cuantía solicitada con las aprobadas por el Ministerio para el patrimonio de Santander, tal vez -ha planteado- para "tapar los marrones" que el titular del departamento y exalcalde, Iñigo de la Serna, ha dejado a su sucesora en la ciudad, Gema Igual.

Pero Noceda también ha contrastado la reclamación para Comillas con los 1,5 millones en los PGE para "pintar las barandillas" del Paseo de la playa de La Concha de San Sebastián, cuando las pintan "los operarios" municipales. "No hay color", ha opinado, para considerar que la cuantía para la capital donostiarra supone "una humillación" y "una falta de respeto a la cultura con mayúsculas" al tiempo que obedece a "intereses por votos" (del PNV).

En este sentido, ha opinado que PP y Cs "son los mismos. Van en el mismo paquete", y ha considerado que los 'populares' van "contra" el Gobierno PRC-PSOE, del que desean que vaya "cuanto peor mejor", mientras que De la Serna solo "anuncia humo". "Es mentira todo lo que dice", ha remachado. Desde el PSOE, su portavoz, Víctor Casal, se ha referido a él como "Mister Marshall De la Serna", y le ha recriminado que niegue esta partida a Comillas, y que no "trate igual" a esta localidad que a Santander, a la que destina 9 millones para solucionar, ha dicho, "papeletas" como el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo que "se le quemó" a la alcaldesa.

Cs ha justificado su abstención porque ya terminó el plazo para presentar enmiendas en el Congreso y porque el asunto, que ya se debatió en marzo en el Parlamento, está "dando vueltas, como una pescadilla que se muerde la cola". Mientras, Podemos no ha respaldado la moción al entender también que se sigue "dando vueltas al asunto" y porque el Gobierno regional -al que ha reprochado que "no proteja" el patrimonio cultural de la Comunidad- no les ha justificado aún por qué pagó nueve millones de euros por el Seminario Mayor de Comillas a Caja Cantabria, que lo había comprado por 6 millones.

El PP ha denunciado la "falta de proyecto" en Comillas, y ve "mucho nerviosismo" en el PRC y sus socio por los PGE, que cuestionan "por arriba y por abajo, por tierra, mar y aire". "Están que se suben por la paredes, porque los presupuestos traen dinero para Cantabria. Están remontados, nerviosos", ha concluido.