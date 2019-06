Cantabria lidera el alumnado de Bachillerato tecnológico y la mayoría de padres aconseja a sus hijos hacer carreras STEM

Cantabria es la comunidad con mayor proporción de alumnos de Bachillerato que cursan la rama tecnológica, el 61,3%, y además, un 63,8% de los padres aconsejan a sus hijos cursar carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), las que tienen una mayor salida laboral en España.

Son datos del Informe Educa 2020, en su cuarta fase titulada '¿Juegan los padres un papel acertado en la educación de sus hijos', fruto una encuesta nacional a 15.700 familias, 300 de las cuales de Cantabria, y que hoy ha presentado en rueda de prensa el presidente de Educa2020, el periodista Fernando Jáuregui, acompañado por la presidenta de la Asociación de Periodistas de Cantabria, Dolores Gallardo.

El objetivo de este estudio, en el que Jáuregui lleva trabajando siete años y por el que esta tarde recibirá el premio Paul Harris, se centra en la relación de la educación con el empleo, dado que el 34% de los jóvenes españoles está en paro, y que el 63% de las empresas no pueden cubrir sus ofertas de empleo porque no encuentran los candidatos ideales. Al respecto, el director del proyecto ha asegurado que si la formación se adecuase a las necesidades empresariales, "el 60% del 34% del paro de los jóvenes desaparecería".

En España se demandan las carreras STEM y Formación Profesional de grado superior dual, y Jáuregui ha asegurado que "un chico formado en FP superior tecnológico encuentra un trabajo esta tarde mejor pagado que el de los universitarios con masters porque es lo que necesitan las empresas". Sin embargo, el estudio, realizado por Sigmados y que ha contado con la colaboración de la Fundación Botín, revela que la FP sufre de cierto "desprestigio".

En Cantabria se ha entrevistado a unas 300 familias, una muestra representativa, si bien Jáuregui ha lamentado que no haya contado con la colaboración de la Consejería de Educación --como en el resto de España, salvo La Rioja--, lo que hubiera permitido acceder a más personas.

El periodista ha afirmado que todas las comunidades autónomas tienen "particularidades", en función de su situación económica y social y la calidad de sus colegios y universidades, y aparecen "diferencias abrumadoras". "Alguien debería hacerlo mirar porque es muy preocupante", ha sostenido.

En el caso concreto de esta comunidad, ha apuntado que "Cantabria está muy bien" aunque el perfil sigue siendo "muy conservador", de conseguir "un trabajo seguro, moverse lo menos posible y ganar lo más posible. Eso ocurre en toda España, pero aquí más", ha aseverado.

Tras apuntar datos demográficos relevantes, como el hecho de que el 65,8% de las familias con hijos en edad escolar en Cantabria tienen una media de edad entre 45 y 65 años y casi el 80% tienen entre uno y dos hijos (el 54% dos, el porcentaje más elevado del país, síntoma de "cierto grado de bienestar"), ha destacado que el 61,3% de los alumnos de Bachillerato cursan la rama tecnológica, un "récord" frente al 21,7% en España, de modo que las humanidades "se quedan atrás" en esta comunidad.

En cuanto a la FP, la que más se estudia en Cantabria es la técnica superior en gestión comercial y marketing, "con mucha diferencia" sobre el resto. También hay muchos alumnos en la rama técnica de atención a personas en situación de dependencia.

La Formación Profesional se puntúa con un 6,4 sobre 10 en Cantabria, pero, según el presidente de Educa2020, "en el fondo, los padres no quieren que sus hijos estudien FP" porque aducen que tiene menor consideración social y mala imagen.

Al respecto, el 70% opina que la imagen de la FP mejoraría si se publicitara adecuadamente desde el Gobierno. "Cantabria cree mucho en el Gobierno, a diferencia de otras comunidades", ha precisado.

Respecto a la formación en idiomas, no es adecuada para el 46,7% de los encuestados en Cantabria, comunidad que obtiene "malos resultados" en esta materia.

Por otra parte, Cantabria presenta un "sesgo" hacia las carreras tecnológicas. "Los padres tienen mucho interés, no en sociales ni en humanidades", ha apuntado Jáuregui, precisando que el 63,8% aconseja a sus hijos los estudios STEM, los más demandados en España.

La encuesta indica que el grado de satisfacción con la oferta educativa de Cantabria es muy bajo, el 43% frente al 61% nacional, lo que Jáuregui ha relacionado con los "conflictos" en educación que se generaron a final del pasado curso y a principios del actual (la encuesta se elaboró entre enero y mayo de este año). En general, lo más descontentos son los universitarios, seguidos de los alumnos de Secundaria.

En cuanto a estudiar en otra comunidad fuera de Cantabria, el 58% de los padres está de acuerdo, aspecto en el que influye el grado de educación de los progenitores; y el 53,5% también con que sus hijos estudiaran en el extranjero, el mayor porcentaje de toda España.

Otros datos que ha señalado el ponente son que los cántabros "aprecian bastante" al profesorado, por encima de la media, si bien no tienen en cuenta a los tutores ni orientadores a la hora de afrontar el futuro académico de sus hijos. "El orientador del centro no interesa a nadie, ni el tutor", por lo que "algo no funciona", ha advertido el periodista.

Finalmente, Jáuregui ha pedido al nuevo Gobierno que se constituya en España que no cometa "el mismo error" que los anteriores Ejecutivos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez de sumar el Ministerio de Educación a la Portavocía del Gobierno, puesto que la segunda requiere "el 125% del tiempo" del ministro, que no se da a la educación. "Que no se caiga por tercera vez en el mismo error", ha instado.