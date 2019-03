Cantabria aprueba su ley de igualdad con un amplio consenso, con el único voto en contra de Carrancio

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes la Ley autonómica para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres con un amplio consenso pero no por unanimidad ya que ha contado con el único voto en contra del diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio, que ha dicho 'no' porque duda de la efectividad del texto y cree que "consagra desigualdades" con las medidas de discriminación positiva que plantea.

El resto de la Cámara --PP, PRC, PSOE, los diputados del grupo mixto Rubén Gómez (Cs), José Ramón Blanco y Alberto Bolado y la no adscrita Verónica Ordóñez (Podemos)-- sí ha respaldado esta norma, que sale adelante cuatro días antes de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer-- y ha resaltado su relevancia.

Una de las que más se ha felicitado de su aprobación ha sido precisamente la vicepresidenta regional Eva Díaz Tezanos (PSOE), desde cuya Consejería de Política Social se ha impulsado esta ley, en su opinión, "llamada a transformar la sociedad cántabra", que contribuirá a hacerla "más justa", "más solidaria" y "más democrática" e "incidirá en el modelo de convivencia". "Estoy segura que este día formará parte de nuestra historia y nuestra memoria", ha dicho.

También desde la oposición se ha reconocido la importancia de esta ley. Así, por ejemplo, desde el PP se ha resaltado que es la "voluntad política" del Partido Popular y el "impulso" que ha dado a la tramitación de la misma lo que ha permitido aprobarla.

Todos los portavoces de los grupos se han mostrado su satisfacción de que Cantabria vaya a dotarse de una ley de igualdad, doce años después de la aprobación de la norma estatal. Además, se da la circunstancia de que otro proyecto de Ley de Igualdad se quedó a las puertas sin llegar a aprobarse en la legislatura 2007-2011, la segunda de la coalición PRC-PSOE. "Ya es hora", ha dicho la regionalista Matilde Ruiz.

Y es que toda la Cámara considera "necesaria" que Cantabria tenga una ley de igualdad entre género, incluso Carrancio que, sin embargo, ha considerado "una pena" que se haya "perdido una ocasión" para redactar una "buena" norma que acabe, por ejemplo, con "el techo de cristal" que padecen las mujeres.

Pese al apoyo casi unánime del Pleno a la norma, prácticamente todos los portavoces de los grupos han reconocido que la norma tiene "déficits"; "carencias", es "mejorable" y cuestiones que, por ejemplo, el diputado de Cs Rubén Gómez, sigue "sin acabar de ver". Además, el PP se ha quejado de que se trata de un texto "largo, tedioso, farragoso" y de "difícil aplicación".

También, los populares creen que la ley pretende "tocar tantos temas" que es "impracticable".

Para mejorar el texto impulsado desde la Consejería que dirige la vicepresidenta regional Eva Díaz Tezanos, los grupos parlamentarios presentaron casi 360 enmiendas, de las que se han aprobado durante su tramitación en comisión más de un centenar --ninguna de ellas de Carrancio-- además de acordarse más de una veintena de transaccionales. En el Pleno de este lunes se ha aprobado una enmienda más.

Casi todos los portavoces han destacado el elevado consenso que se ha alcanzado y varios han lamentado que la ley no vaya a salir adelante por unanimidad. Así, por ejemplo, la diputada regionalista Matilde Ruiz ha considerado una "pena" que no se haya conseguido este pleno consenso y, al igual que la socialista Silvia Abascal, ha acusado a Carrancio de no haber "entendido" la norma.

En la misma línea, el diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha afirmado que la tramitación de la ley ha estado "acompañada de mucho consenso" pero ha lamentado, en alusión a su excompañero de partido, ha señalado que "siempre hay alguna voz discordante".

LAS MEDIDAS DE DISCRIMINACIÓN POSITIVA PROVOCAN EL 'NO' DE CARRANCIO

Mientras Carrancio ha basado parte de su 'no' a la ley en algunas medidas de discriminación positiva porque, a su juicio, conllevan una "discriminación para un tercero", otros, como la diputada del PSOE Silvia Abascal, ha defendido que en este momento, y dada la "posición de desventaja" de la que, según ha dicho, parten las mujeres, aplicar políticas de discriminación positiva es algo "imprescindindible", aunque sí ha reconocido que estas medidas de acción positivas deben de tener un carácter "temporal y concreto".

"No ha entendido la ley", ha dicho Abascal a Carrancio, que ha votado 'no' porque cree que esta norma "no cumple" con el principal objetivo que debería de tener ya que, en su opinión, no consagra la "igualdad real" entre hombres y mujeres, sino lo contrario. De hecho, considera que esta ley "contraviene" leyes como la de Función Pública o, incluso, la Constitución.

Por su parte, Díaz Tezanos, que ha sido la encargada de presentar la norma en este debate final, ha considerado un "orgullo" poder exponer esta norma en el día de su aprobación, en su opinión, "uno de los más importantes de la legislatura".

Díaz Tezanos y varios de los portavoces de los grupos han opinado que la norma ayudará a luchar contra la "máxima expresión" de la discriminación a la mujer, como es la violencia de género.

La vicepresidenta ha aprovechado su intervención para advertir "a quien ve la ley como una amenaza a un orden preestablecido" y "niegan" u "ocultan" la discriminación a la mujer, que seguirán "luchando" por ir avanzando porque queda "mucho camino por recorrer" y "no van a consentir ni un paso atrás".

En su opinión, esta norma supondrá "un paso trascendental para que Cantabria avance" y luche contra la discriminación a la mujer que, según ha dicho, es una "realidad en todos los ámbitos de la vida". "Nuestra sociedad tiene un conflicto que resolver: la discriminación por género", ha dicho.

Según ha dicho, la ley ofrece un marco regulatorio que ofrece a lo largo de sus más de 150 artículos principios, estrategias y acciones para prevenir la discriminación por género y cuestiones como el acoso sexual.

Díaz Tezanos ha destacado el "marcado carácter transversal" del texto, que, entre otros aspectos, prevé la designación de un responsable de igualdad de género por consejería, la creacion de una comision para la igualdad de género y una para integrar la perspectiva de género en los Presupuestos.

También prevé la creación de un Observatorio de la Igualdad de Género que detecte y proponga estrategias para corregir situaciones de discriminación.

Díaz Tezanos ha reivindicado la "paridad" de mujeres y hombre en los ámbitos del mercado laboral, en la toma decisiones y en la vida familiar.

La aprobación de la ley ha sido recibida con aplausos de varios de los diputados y también de representantes de colectivos y asociaciones de mujeres que han seguido el debate y votación de la norma.