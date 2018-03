Cantabria, por encima de la media en proporción de empleo científico-tecnológico

Cantabria, con un 23,6%, es una de las comunidades autónomas con una proporción de empleo científico-tecnológico superior a la media nacional del 16,8%, según indica el Instituto de Estudios Económicos (IEE) con datos actualizados de 2016 de 'HRST by category and NUTS 2 regions' de Eurostat, que no recoge ofrece datos sobre Países Bajos.