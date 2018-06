Cantabria estrena verano con sol y ambiente veraniego, tras una primavera fría y muy húmeda

De esta manera, y aunque este jueves sea un día con abundante nubosidad, a partir de mañana viernes y en las próximas jornadas, los protagonistas serán el sol y el ambiente de verano.

Así lo han señalado hoy en rueda el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Cantabria, José Luis Arteche, y el responsable de la sección de climatología de esa delegación, Juan José Rodríguez, que han precisado que las previsiones para la nueva estación revisten "cierta incertidumbre" y "no es fácil" hacer pronósticos.

En este sentido, Arteche ha precisado que las predicciones estacionales para tres meses no son aún "tan fiables", si bien el "escenario" que contemplan, en general en España, es de temperaturas por debajo de lo normal en Canarias y por encima en el extremo oriental y Baleares, mientras que para el resto, incluida Cantabria, los datos "no son concluyentes", aunque no se aprecia ninguna circunstancia significativa.

Lo mismo ocurre con las precipitaciones, donde son posibles "todos los escenarios": normal, seco y húmedo, por lo que habrá que ir viendo la evolución "semana a semana".

Y todo ello después de una primavera un tanto "atípica" en toda la Península, y también en Cantabria, donde ha sido la novena más fría, con siete décimas por debajo de la media, y la séptima más lluviosa desde 1981, un 126% más. También, entre diciembre de 2017 y mayo de 2018 se ha registrado el semestre más lluvioso desde ese año.

BALANCE PRIMAVERA

En concreto, y por meses, marzo ha sido frío, muy húmedo y con repetidos temporales de viento, y sólo abril ha tenido rasgos cálidos. Además, el espesor del manto de nieve sobre el suelo en este mes de junio es de los mayores de los últimos años.

Por lo que se refiere a las temperaturas, la media de marzo a mayo ha sido de 13,4 grados centígrados. Las mínimas se registraron entre los días 20 y 22, alcanzando los -7,3 grados en Alto Campoo o los -5,2 en Fuente Dé. Las máximas, por el contrario, se registraron a finales de abril, con 30,1 grados en Tama o 29,1 en Treto el día 18.

En cuanto a las precipitaciones, hasta el 22 de marzo estuvieron ligeramente por debajo de lo normal, pero del 15 al 22 ya superaron los valores habituales, estando "considerablemente" por encima a partir de entonces.

Por meses, marzo fue frío y muy húmedo en Cantabria, con una temperatura media de 9 grados (1,5 grados menos que la media); y 192 mm de lluvia (un 170% más).

Abril fue muy cálido, con 12,5 grados de media (un 0,9 grados más) y normal en cuanto a precipitaciones, con 107 mm. (88%); y mayo fue frío, con 13,1 grados de media (un 1,3 grados menos) y húmedo, con 104 mm. de lluvia (un 102%).

Donde los valores sí se situaron dentro de los habituales fue en las horas de sol registradas, un total de 478 horas (un 102% de la insolación normal).