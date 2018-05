Cantabria rinde homenaje a las víctimas del Caso Almería

El Parlamento de Cantabria acogerá este jueves, día 10 de mayo, un acto promovido por la asociación 'Desmemoriados' en homenaje a las víctimas del 'caso Almería', los tres jóvenes --Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Montero- que fueron asesinados en 1981 por la Guardia Civil tras ser identificados por error como miembros de ETA.

El acto ha sido presentado este miércoles en una rueda de prensa por la portavoz de 'Desmemoriados', Carolina Hernaiz; y el hermano de uno de los tres jóvenes y portavoz de las familias, Francisco Mañas, quienes han destacado que será la primera vez que se realice un reconocimiento público de las víctimas.

Durante el acto, que se celebrará a las 19.30 horas, la presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga, leerá una declaración institucional en la que el Hemiciclo insta al Gobierno de España a iniciar cambios legislativos "para que todas las víctimas de terrorismo, incluyendo las víctimas de la violencia policial, grupos de ultraderecha y grupos parapoliciales, sean reparadas" y reciban la consideración "que corresponde a su condición de víctimas de actos de terrorismo o violencia política", según ha anunciado Hernaiz.

En el homenaje, que coincide con el 37 aniversario del asesinato del almeriense residente en Santander, Juan Mañas, y de los cántabros Luis Cobo y Luis Montero, el 10 de mayo de 1981, estarán presentes representantes de los partidos políticos y familiares de las víctimas.

Durante el acto se proyectará un corto documental sobre lo ocurrido producido por 'Desmemoriados' y se rendirá un homenaje musical a las víctimas. Para ello, han colaborado decenas de personas que han prestado voluntariamente su tiempo y su trabajo, desde editores de video hasta la familia del cantautor Carlos Cano, que ha cedido los derechos de su canción 'El caso Almería' para el documental.

Mañas se ha mostrado "muy orgulloso" de que en Cantabria se haga este primer reconocimiento a nivel nacional tras 37 años de "lucha incansable" porque hasta ahora "no se ha hecho" justicia. De hecho, ha recordado que de los 11 guardias civiles que participaron en el asesinato, tres fueron juzgados y el resto quedaron impunes, además de que las condenas fueron "pequeñas" y "no se llegaron a cumplir del todo", ha relatado.

No obstante, Hernaiz ha confesado que su objetivo para el acto conmemorativo era "ir un pasito más allá" y que aspiraban a un homenaje "que dejara un lugar físico para la memoria, con una placa", pero "de momento ha sido imposible", ha lamentado.

Ambos han aclarado que, con sus reivindicaciones, no pretenden "poner en tela de juicio" a los Cuerpos de Seguridad del Estado, sino a los que estuvieron involucrados en este caso concreto. En este sentido, Mañas ha manifestado que no le ha gustado que la Guardia Civil, como institución, "no se haya enfrentado a esas 11 personas".

Por otra parte, han aclarado que el Estado indemnizó a las familias con cuatro millones de las antiguas pesetas, pero lo que reivindican es que se reconozca "el honor y la dignidad de las víctimas" y que haya una "verdad oficial", ya que sospechan que hubo "un pacto de silencio". "Nunca hemos pedido dinero, venimos reivindicando un reconocimiento por parte del Estado", ha recalcado Mañas.

Además, han recordado que el ex ministro de Interior, Juan José Rosón, calificó en su momento lo ocurrido como "un trágico error", pero Mañas ha asegurado que la Guardia Civil "sabía perfectamente lo que estaba haciendo" y eran conscientes de que "habían asesinado a tres inocentes".

"Aunque hubiesen sido etarras" no deberían haberse tomado "la justicia por su mano", ha dicho tras comentar que no se identificó ni se tomó declaración a las víctimas. Por eso, consideran que fue un "crimen de Estado" y que son "víctimas colaterales del terrorismo" y que "el Estado se tenía que haber hecho cargo de ello".

CASO ALMERÍA

En relación con lo ocurrido, la portavoz de 'Desmemoriados' ha relatado que el 7 de mayo de 1981 los tres jóvenes partieron de Cantabria hacia Almería para acudir a la comunión de Francisco Mañas y se quedaron a dormir en Madrid, el mismo día en que el general Valenzuela, jefe del Cuarto Militar del Rey, sufrió un atentado en la capital.

Al día siguiente, las víctimas retomaron el viaje, pero su coche se averió y alquilaron otro vehículo. Una de las personas con las que coincidieron ese día mientras buscaban una solución creyó reconocerles como los tres terroristas que aparecían como presuntos autores del atentado en una imagen publicada por los medios de comunicación y se lo comunicó a la Guardia Civil, que les detuvo el día 9 en Roquetas de Mar.

El 10 de mayo aparecieron en el coche alquilado los cuerpos de los tres jóvenes "calcinados, desmembrados y con múltiples balazos". La versión oficial fue que murieron en un tiroteo tras un intento de fuga.