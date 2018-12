Cantabria pide "esperar a que los vientos no sean huracanados" para reformar de forma "sosegada" la Constitución

Así, la jefa del Legislativo autonómico ha resaltado tanto el "éxito" como la posibilidad de "ampliación y mejora" de la Constitución, pero a partir de una decisión política "consensuada", y ha evidenciado al respecto que en la actualidad "no existe ni el sosiego, ni la tranquilidad, ni el contexto político" para alcanzar acuerdos ni siquiera sobre los temas a discutir.

Por eso, Gorostiaga cree que ahora toca celebrar "lo que hemos conseguido todos juntos y quizá esperar a que los vientos no sean huracanados para sentarnos y, de forma sosegada, afrontar la puesta al día de nuestra Ley de Leyes".

"La irrupción, tardía en España pero cierta, de formaciones políticas ya no antisistema, sino pre-sistema, con indisimuladas propuestas que nos retrotraen a épocas pasadas, no beneficia a ese necesario caldo de cultivo donde debiera cocerse, a fuego lento, una reforma constitución", ha reflexionado la máxima representante de la Cámara regional, para quien la respuesta de los demócratas ante "postulados que plantean reducir, cuando no eliminar, la propia democracia y la igualdad", debe de ser "contundente".

"La Constitución ha sido un dique de contención en estos años contra tentaciones totalitarias", ha valorado la presidenta del Parlamento y dirigente socialista.

