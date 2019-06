Cantabria ocupa el octavo puesto en el ranking de talento de las CCAA, según un informe

La investigadora del Ivie y directora del estudio, Matilde Mas, ha presentado hoy este informe en Santander en una rueda de prensa en la Cámara de Comercio junto al miembro de la ejecutiva de la entidad cameral, Emérito Astuy, y el decano del Colegio de Economistas de Cantabria, Fernando García.

El trabajo ofrece el primer estudio a nivel regional en el que se ha replicado el Índice Global de Competitividad en Atracción y Retención del Talento (GTCI, por sus siglas en inglés), desarrollado por el Instituto Europeo de Administración de Empresas (INSEAD).

El índice global obtenido para cada región (47,2 en el caso de Cantabria y 48,6 para la media española) se construye a partir de 52 indicadores que se agrupan en seis pilares fundamentales que condicionan el talento de cada región: 'Facilitar', 'Atraer', 'Crecer', 'Retener', 'Capacidades y vocaciones técnicas' y 'Conocimiento'.

Cantabria se sitúa por encima de la media fundamentalmente en el pilar que se refiere a las capacidades técnicas de las personas, ya que ocupa la quinta posición en el indicador de mejores cualificaciones en los trabajadores de nivel medio y la octava en empleabilidad.

Además, destaca en ámbitos relacionados con facilitar el talento, especialmente por su entorno regulatorio, con altos niveles de transparencia de la Administración. Por último, también se posiciona en la quinta posición y por encima de la media, en el pilar que mide la capacidad para retener el talento, por aspectos relacionados con su estilo de vida, ya que es la región con mejor percepción de seguridad de toda España.

Por el contrario, entre los aspectos con margen de mejora para Cantabria recogidos en el informe, emerge su menor capacidad de atracción de talento, pilar en el que ocupa la posición número 15 entre las 17 comunidades autónomas.

Se encuentra por debajo de la media tanto en el grado de apertura externa (presencia de empresas extranjeras, transferencia de tecnología, migrantes adultos y estudiantes internacionales) como en la apertura interna (aceptación de las minorías y los inmigrantes, mujeres universitarias, brecha salarial y oportunidades de liderazgo de las mujeres).

El informe sugiere la necesidad de "fomentar el desarrollo de clústeres dentro de la política industrial, para reforzar el entorno de mercado de Cantabria y promover el impacto del talento, en términos de reconocimiento de la propiedad industrial y del desarrollo de productos o servicios más innovadores".

Además, según Mas, los datos obtenidos por Cantabria en este estudio muestra que "no está aprovechando el esfuerzo de la inversión que la comunidad hace en educación". A su juicio, la región "no está rentabilizando ese esfuerzo y transformarlo en valor añadido" y, para ello, ha planteado que la comunidad autónoma tiene que dar "el salto" a que la educación sea "más tecnológica y digital".

Al mismo tiempo, cree que la región tiene que apostar por la economía de la I+D para poder retener el talento e impulsar su atracción, algo que, en su opinión, en buena parte no consigue porque "no da igualdad de oportunidades a los hombres que a las mujeres y eso no atrae el talento".

Muchos de los aspectos en los que Cantabria puede mejorar en todos los aspectos analizados en este estudio pasan por, según ha dicho, "mirar lo que hace el resto", principalmente las comunidades de Madrid, Navarra, Cataluña y País Vasco que son las que lideran el ranking en todos los aspectos.

RANKING DE COMUNIDADES

Los resultados regionales de este primer 'Mapa de Talento en España', que analiza y compara la capacidad de atraer y retener talento de las 17 comunidades autónomas españolas, muestran que las autonomías que ostentan las primeras posiciones del ranking global son Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Cataluña y País Vasco. En el extremo opuesto aparecen Canarias, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Extremadura, y Andalucía.

En la zona intermedia del ranking coinciden ocho autonomías: Principado de Asturias, Aragón, La Rioja, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Galicia.

La capacidad de facilitar la generación de talento contempla variables como la eficacia de la Administración, la facilidad para hacer negocios o las infraestructuras de telecomunicaciones disponibles.

La capacidad de atraer talento se mide desde el punto de vista de la apertura externa (atracción del capital extranjero) y la apertura interna (tolerancia con las minorías o la inmigración o la situación de la mujer en el mercado de trabajo).

El tercer pilar, crecer, tiene en cuenta variables como la inversión en educación superior, la disponibilidad de formación continuada o el uso de las redes sociales como herramienta de trabajo.

El pilar retener considera aspectos que garantizan la permanencia del talento en un territorio a través de factores relacionados con la sostenibilidad y el estilo de vida, como el sistema de pensiones, el gasto público destinado a protección social y aspectos relacionados con el medioambiente o la calidad del sistema de salud.

La quinta dimensión, capacidades y vocaciones técnicas, se refiere a la habilidad del sistema educativo para ajustarse a las necesidades de las empresas y la empleabilidad de los trabajadores en puestos acordes a sus capacidades.

Finalmente, se analiza el pilar conocimiento, que tiene en cuenta la disponibilidad de capital humano altamente cualificado, exportaciones de alta tecnología, propiedad intelectual, número de publicaciones científicas, etc.

El informe aprecia una correlación entre los resultados autonómicos de talento y la renta por habitante. Es decir, utilizar el talento favorece la renta per cápita y la productividad, de la misma forma que el progreso económico conduce a una mayor capacidad de invertir en talento.

El estudio también recoge la posición de España en el ranking internacional, donde ocupa el puesto 31 de un total de 119 países, en niveles similares a Portugal, República de Corea, Lituania o Chile. España destaca en los ámbitos de la educación formal, debido a las altas tasas de matriculación universitaria; sostenibilidad, por su sistema de pensiones y estilo de vida, tanto desde el punto de vista medioambiental como de seguridad personal.

Sin embargo, necesita mejorar en las relaciones Administración-empresa, la utilización de la tecnología y en aspectos relacionados con el mercado de trabajo, la facilidad de contratación, el fomento del desarrollo profesional y la promoción de mejoras formativas.