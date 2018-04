Cantabria pide tener más recursos turísticos señalizados en las carreteras estatales

El objetivo es que se puedan incorporar así, a los ya existentes, otros como la cueva de Covalanas, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; el Centro Botín, Julióbriga, el Camino de Santiago, el Camino Lebaniego y las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

Para ello, es necesario que la Secretaría de Estado de Turismo revise el acuerdo de Señalización Turística Homologada (SISTHO) para ampliar el cupo para Cantabria en el catálogo de recursos y destinos turísticos señalizables, que, precisamente, es lo que se reclama en una iniciativa aprobada este lunes en el Pleno del Parlamento con el respaldo de todos los grupos de la Cámara (PP, PRC, PSOE, Podemos y mixto).

Concretamente, lo que se ha aprobado ha sido una enmienda transaccional de PP y PRC a una iniciativa registrada originalmente por los regionalistas para mejorar la señalética de los recursos turísticos de la comunidad en la Red de Carreteras del Estado.

El portavoz del grupo parlamentario regionalista, Pedro Hernando, ha explicado en el Pleno que si no se amplía el cupo de Cantabria en este catálogo la comunidad no va a poder tener más recursos señalizados.

"Eso es lo que no es admisible, no podemos permitir que Cantabria se quede con recursos sin señalizar", ha dicho Hernando, que ha aclarado que esto no conlleva ningún coste para el Gobierno de España o el Ministerio de Fomento y "solo tiene que cambiar el cupo" ya que sería Cantabria la que paga la que sufrague el coste de la nueva señalización.

Lo que sí se pide a Fomento en esta iniciativa es que, si Turismo acepta incluir nuevos recursos turísticos de Cantabria en el catálogo SISTHO, "agilice lo maximo posible la tramitación necesaria" para hacer efectiva la señalización.

Además, en la iniciativa, también se insta al Gobierno de Cantabria a señalizar en las carreteras de competencia autonómica todos los recursos y destinos turísticos, culturales y naturales de interés para la región.

CASA DE LOS PÉREZ BUSTAMENTE

A diferencia de lo que ha ocurrido con esta propuesta, el Pleno del Parlamento ha rechazado una iniciativa de Podemos que instaba a la Consejería de Cultura incoar el procedimiento para laa protección de la casa solariega de los Pérez Bustamante en Puente San Miguel (Reocín), que data del siglo XVII y desde hace 30 años es propiedad de una empresa de la familia Botín.

Podemos ha denunciado el "estado ruinoso" en que se encuentra, algo de lo que ha culpado a la actual propiedad y cree que el Gobierno puede "obligar" a repararla. "Se está cayendo", ha advertido.

Para ello, reclama al Gobierno que inicie los trámites para la protección de esta casona por su "relevancia histórica". De esta casona, solo tiene protección en estos momentos un escudo de su fachada, que ha sido retirado recientemente para su conservación.

En la proposición de Podemos se pedía también, precisamente, que se ordene la "rehabilitación inmediata" de la casona para poder reintegrar en ella dicho escudo.

La moción de Podemos sobre esta casona no ha salido adelante y solo ha tenido el 'sí' del diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio, mientras que el otro integrante del mixto, Rubén Gómez (Ciudadanos) se ha abstenido y PP, PRC y PSOE han votado en contra y han advertido de que algunos de los extremos de la petición de la formación morada podía incurrir en la "arbitrariedad" y ser un "atropello legal" que podría acabar en los tribunales.

Y es que los principales grupos de la Cámara consideran que antes de solicitar a Cultura que proteja la casona debe llevarse a cabo un estudio que analice su valor histórico.

De hecho, en este sentido ha ido una enmienda de modificación del PSOE, que no ha sido aceptada por Podemos al considerar que lo que se propone es "hacer cosas que ya están hechas".

Así, ha aludido a un informe de 2016 firmado por la exdirectora general de Cultura del Gobierno Marina Bolado y la jefa del servicio de patrimonio cultural Emilia Calleja en el que señala que, a pesar de no estar incluida en ninguna de las categorías de protección de la Ley de Patrimonio Cultural, la citada edificación tiene "valores culturales y arquitectónicos que le hacen merecedora de conservación".

Además, la portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, ha acusado a los grupos que no han apoyado su iniciativa de buscar "excusas" para "dar la espalda" y "no proteger un patrimonio" que, según ha recordado, es "de todos".

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LOS COLEGIOS

Tampoco el Pleno del Parlamento ha rechazado una proposición no de ley (PNL) de Ciudadanos que pedía la integración progresiva de profesionales de enfermería en los centros educativos de Cantabria. La iniciativa sólo ha contado con el apoyo del PP, mientras que han votado en contra PRC, PSOE, Podemos y el diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio, exparlamentario de Cs.

El portavoz de Cs, Rubén Gómez, ha lamentado el rechazo de la propuesta, que en contra de lo interpretado por otros partidos, persigue "promocionar la salud en la escuela, no convertir el colegio en un centro de salud", y ha dicho que se puede conseguir "gestionando mejor y sin subir impuestos", como le ha recriminado Podemos.

La diputada del PSOE Silvia Abascal ha dicho que es una PNL "enlatada" que Cs ha presentado "sistemáticamente" en otros parlamentos y que, en su opinión, pone en evidencia su "falta de conocimiento" sobre el funcionamiento del sistema educativo y el sistema sanitario de Cantabria, que están, según ha defendido, "totalmente coordinados".