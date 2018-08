Carmelo Gómez estrena 'A vueltas con Lorca' "convencido" de que el poeta "anda detrás"

El actor Carmelo Gómez estrena esta noche en Santander la lectura dramatizada 'A vueltas con Lorca', una obra inédita en la que hay un "baile constante" entre la música del pianista Gorka Pastor y su papel como actor y con la que está "convencido" de que Federico García Lorca "anda detrás" de ellos porque ha sentido "un aliento" en los ensayos con público.

"No puedo decir qué es, igual es añoranza, pero he sentido que estamos muy cerca de él. Y anoche nos recibió con una luna llena que era un espejo en el mar y que flotaba entre los árboles, entre las ramas", ha explicado Gómez en una rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), con motivo de su presencia esta noche en el ciclo 'Noches de teatro' en el campus de Las Llamas.

Además de asegurar que Lorca era "noctámbulo, amante, amado, bon vivant y dibujante", Gómez ha rememorado que la noche de este domingo, ya en la capital cántabra, Pastor le dio la "clave" para entender "algunos de los poemas y las obsesiones" que tiene Lorca con la luna, ya que, tal y como ha añadido, la luna es "300 veces más pequeña que el sol" y "afortunadamente" está "300 veces más cerca".

De esta forma, el actor ha proseguido la explicación de la charla nocturna asegurando que las dos esferas del sol y la luna, debido a estas razones, son "casi idénticas". "Y yo de eso no me había percatado", ha reconocido Gómez, al leer que Lorca habla de "esa esfera que se refleja en el agua en horas bruja, en horas de amanecer y atardecer", con la "luz robada" del sol que tiene el satélite de la Tierra.

"Esta maravilla la vamos descubriendo a diario y por eso decimos que el proyecto está abierto, porque está lleno de pequeños descubrimientos y sutilezas para entender a Federico, que era un magnífico poeta", ha exclamado Gómez, acompañado en la rueda de prensa, además de por Pastor, por la directora de la lectura, Emi Ecay, que ha expresado que han creado una obra de tal forma que "los versos sin la música la echarían de menos".

"Y luego hemos intentado quitar de alguna manera los ejercicios de impostura que muchas veces hacemos desde el teatro o desde la interpretación musical. Y desde ahí, de alguna manera, desnudar esa comunión. Creo que el encuentro es bonito y vamos a ver si podemos ir un poco más allá, con todos esos ingredientes, además de Lorca y su poesía y sus acentos", ha indicado Ecay.

PASTOR: "TIENE QUE HABER UNA COMUNIÓN" ENTRE MÚSICA Y POESÍA

Por su parte, Pastor ha explicado que su intención al afrontar este proyecto es "acertar" en la elección de la música y que tanto él como Gómez tenían "claro" que la música "tiene que estar escuchando al poeta" y "haber una "comunión", de forma que "la música no tape a la poesía, que no la despiste, que no la desencamine".

Para ello, ha explicado que ha realizado una selección de compositores contemporáneos a Lorca, aunque ha "desdibujado mucho" sus piezas o "bajado mucho de velocidad", hasta experimentar con la improvisación. "Creo que hemos conseguido un equilibrio muy interesante, muy bonito, con momentos bellos", opina, al tiempo que ha recordado que Lorca era un "gran aficionado" al piano.

En este sentido, Gómez ha reivindicado que "tiene que haber música" en el teatro porque existe un "anhelo" en el mundo teatral con la música por "el poder que tiene la música de trascendencia al margen de lo contenido".

"HACÍA FALTA EL MUNDO EVOCADOR DE LA MÚSICA"

En esta línea, Gómez ha explicado que en esta lectura dramatizada han hecho una recolección de distintos pasajes de la poesía de Lorca "sin llegar a la última fase, cuando ya Lorca es completamente surrealista y se va a Estados Unidos y trae 'Poeta en Nueva York'".

"Pero, aún así, sí que creo que para una hora de recital hacía falta ese mundo evocador, el mundo de la música. No sé si es un poco cursi o no lo es, pero en realidad yo creo que es un ramo de rosas en medio toda la hojarasca metafórica extraordinaria que tiene Federico García Lorca en sus poemas. Y muchas veces ayuda", ha manifestado el actor, que ha explicado que los versos de Lorca tienen ritmo porque son octosílabos y tienen rima consonante.

En este sentido, cree que "está por descubrir dónde está la melodía" en estos poemas. "A partir de ahí, como todavía no está descubierto, mientras los estudiosos lo resuelven, preferimos los dos, Emi y yo, meter música en el espectáculo, que ayuda, yo creo que colabora", ha manifestado Gómez, quien ha explicado que hay una "comunión" con Pastor porque cuando el pianista sube el volumen, Gómez ha asegurado que él "levanta también el volumen".

EL TEATRO "NO NECESITA MASAS" Y ESA ES SU "SALVACIÓN"

El actor también ha asegurado que la "metáfora" del teatro es lo que le sigue llamando para subirse a las tablas y se ha referido a las palabras del filósofo José Ortega y Gasset, según el cual "todo parte" de la metáfora porque "las cosas parecen algo que no son". "Cada cosa que ocurre en el espacio, cada cosa que se transforma en tiempo, es la descripción de lo que es un poeta y yo quiero sentirme poeta cuando interpreto", ha exclamado Gómez.

Además, considera que a través de la presencia "poderosa" del actor "vemos" porque "lo que vamos a ver como espectadores es a nosotros, no las virtudes de un señor ni de una música ni de una fotografía", aunque "ayuda al viaje que hay que hacer hacia nosotros mismos" cuando se va al teatro.

Al mismo tiempo, ha incidido en que en la actualidad "quedan pequeños lugares" como los teatros que "se llenan", aunque "desgraciadamente" no con público joven porque sus mensajes "están codificados y no puedes entrar" en ellos. Sin embargo, ha afirmado que el teatro "no necesita masas" y esa es su "salvación".

Gómez, que ha asegurado que desde que el cine "se puso en manos" de las televisiones él empezó a "no dormir bien", a estar "a disgusto" y que por eso decidió dejarlo, también ha comentado que "probablemente el camino de cualquier artista es una ida hacia el fracaso" y que él "realmente" está en ese punto.

"Vivo ese camino como una ida hacia el fracaso. Esta noche igual es el momento, me quedo por completo en blanco. 'Señores, he fracasado, ya les devolveremos el billete porque hasta aquí llegó'", ha bromeado Gómez, quien ha alabado a Joaquín Sabina porque es un hombre "valiente" porque "supo llegar hasta el final" y en el escenario dijo "no puedo seguir". "Y a mí eso me parece valiente y casi heroico. Y es muy probable que un día me pase a mí. Ese es el camino", ha remarcado.