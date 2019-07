"En nuestras letras hablamos de cómo es la sociedad en la que nos movemos"

Carolina Durante es el grupo de rock de moda en este momento. Diego Ibáñez, Martín Vallhonrat, Juan Pedrayes y Mario del Valle han conseguido en dos años ser el conjunto musical más solicitado en los festivales nacionales. Entre ellos, el Santander Music, donde actuarán este jueves 1 de agosto después de presentar su primer disco. Martín, bajista del grupo, habla de la evolución de la banda, de sus experiencias en festivales, la sociedad y sus futuros proyectos.

Han pasado a ser un grupo de éxito de una forma muy rápida. ¿Qué se siente al haber creado una comunidad de fans en tan poco tiempo?

Mucha alegría. La verdad es que estamos un poco alucinados con que todo haya ido de una forma tan rápida y tan positiva. Cada vez que nos hemos ido proponiendo un objetivo, a la hora de llenar una sala, sacar un single o un EP, incluso el disco, todo ha ido saliendo muy bien. Entonces, estamos muy contentos y algo cansados ahora.

Es que no paran, van de festival en festival, no dejan de dar conciertos...

Sí, vamos a tope. Volvimos el lunes y nos vamos el jueves a Santander. Así que estamos a tope.

¿Creen que el éxito de la banda proviene de reflejar en sus letras lo que la gente piensa y no se atreve a decir?

Bueno, parte de él sí. Parece obvio que las letras están enganchando al público ¿no? No sé si es algo que la gente no se atreve a decir, porque hoy en día la gente se atreve a decir muchas cosas, lo cual está bien, pero sí son cosas con lo que la gente comulga y a lo mejor no se dicen tanto en la música o en la música que estamos más acostumbrados a escuchar, lo que llamamos el indie mainstream. No se suele hablar así, pero vaya, que hay mogollón de grupos underground que sí que lo hacen.

Pero no se han dado a conocer tanto como ustedes.

Sí, eso es cierto. Por eso digo que funciona, pero vaya, que sí son cosas que se dicen. No creo que estemos inventando nada nuevo.

El tema 'Cayetano' les dio a conocer, entre la crítica al sector "pijo" madrileño se ven ciertas connotaciones políticas. ¿Escuchará próximamente su público nuevas letras que traten la situación actual del país?

Pues no lo sé. Todo depende un poco de lo que a Diego (vocalista del grupo) le pase por la cabeza. Hay cosas que tienen más que ver con lo que es la vida política en particular y otras que no tienen tanto que ver con los partidos o con quién gobierna. Cómo es nuestra sociedad, o la parte de la sociedad en la que nosotros nos movemos, pues de eso sí habla Diego, estilos de vida.

Si Diego Ibáñez no escribiese las letras desde su no felicidad, ¿creen que el éxito del grupo hubiese sido el mismo?

Sí, eso nunca se sabe. Al final si Diego no fuese Diego, si Juan no fuese Juan, si Mario no fuese Mario o yo no fuese yo, supongo que el grupo sería otro. No hay más misterio. Obviamente si Diego fuese diferente y no escribiese las letras que escribe, pues a lo mejor sería otro el grupo. Cada escritor, compositor o cada músico es quien es, al final se juntan un grupo y uno da la casualidad de que triunfa y ya está. No es matemática, no tiene que ver con decir: "Voy a coger a un cantante depresivo y a un guitarrista feliz". No tiene nada que ver.

Este año han sacado su primer disco. ¿'Carolina Durante' es una demostración de lo que realmente hay detrás de los integrantes del grupo?

Es un disco que hemos hecho nosotros y es lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos venido haciendo música como al principio y es lo que ha salido. Realmente no hemos pensado es lo que nos define, no hemos pensado en hacer un disco diciendo: "Venga, vamos a plasmarnos". La verdad es que nos metemos en la sala de ensayo, tocamos y es lo que sale.

En una entrevista dijeron que el peor sitio donde habían actuado fue un festival en Santander. ¿Qué esperan del regreso a la ciudad?

No lo dijimos en el mal sentido, solo que había un barrizal y a lo mejor era un festival en el que no enganchábamos mucho. Fue todo a la vez: llovió mucho el día anterior y había un barrizal de la hostia, no animaba mucho a que la gente viniese. Pero vaya, que también hemos tenido otros que para que... hemos tenido alguna que otra experiencia muy loca.

¿Cuáles son los próximos planes del grupo?

Ahora estamos a tope con la gira de festivales y luego en otoño ya empezaremos a hacer giras por salas. Queremos preparar también algo diferente para no cansarnos nosotros y no cansar a la gente que pueda venir a vernos. Estamos componiendo algunas cosas y si vemos que tenemos material suficiente y estamos contentos con él, no tenemos ningún problema en grabar y sacar algo antes de que finalice el año. Pero tampoco tenemos mucha prisa.