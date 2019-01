Carrancio se presentará a las primarias de OlaCantabria tras afiliarse al partido

"He decidido dar este paso tras comprobar hace tiempo que Ciudadanos no era el partido de centro que decía ser y ver que OlaCantabria es el único partido que se encuentra en este espectro ideológico, con el cual me identifico", ha explicado Carrancio.

En un comunicado, ha añadido que en OlaCantabria "se encuentran una parte considerable de mis antiguos compañeros, con los que siempre he trabajado y he tenido una inmejorable sintonía".

Por eso, se muestra "muy ilusionado" con lograr la "confianza y apoyo" de los afiliados para "liderar este partido y entrar en las instituciones" con el fin último de mejorar la gestión en la Administración cántabra.

De hecho, en los últimos meses tanto la concejala del Ayuntamiento de Santander Cora Vielva -que también dejó Cs y se integró en OlaCantabria- como él mismo han venido colaborando con el nuevo partido con diferentes propuestas e iniciativas.

Además, OlaCantabria concurrirá junto a 'Contigo Somos Democracia', de ámbito nacional, a las elecciones europeas de 2019 del día 26 de mayo.

La Ejecutiva de OlaCantabria dio el visto bueno a este acuerdo ya que ambos partidos "coinciden ideológicamente" por tratarse de los "únicos" a nivel de Cantabria y nacional que están posicionados en el "centro" y además supondrá que representantes de OlaCantabria formarán parte de las lista conjunta a las elecciones europeas.

CORA VIELVA EN SANTANDER

Por su parte, la concejala en el Ayuntamiento de Santander Cora Vielva también se ha afiliado recientemente a OlaCantabria y se presentará a las primarias para tratar de ser candidata de este partido a la Alcaldía.

"Vengo colaborando desde enero de 2018 con este partido, trasladando al Pleno del Consistorio sus propuestas y espero contar con el apoyo de los compañeros con los que llevo meses trabajando para mejorar la ciudad", comenta al respecto la edil.

Vielva señala que ha decidido "dar un paso adelante" y unirse a este proyecto, un partido situado "en el centro político" que, a su juicio, acoge "de verdad a los vecinos de Santander que huyen de los extremismos" y "en el que todo el que quiere colaborar es bienvenido".