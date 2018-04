Casares pide a Igual que "escuche" a vecinos y Parlamento y "pare los diques"

El secretario general del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Pedro Casares, ha pedido a la alcaldesa, Gema Igual (PP), que "escuche" a los vecinos y al Parlamento de Cantabria y se una así a la petición de paralizar las obras de construcción de los diques de La Magdalena.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista ha advertido que si las escolleras siguen adelante es "por la posición que está tomando" el Consistorio, dirigido por el equipo de gobierno 'popular' y que, como ha recordado, es "quien solicitó la obra" al Estado. "Si la obra sigue adelante es únicamente por el apoyo del Ayuntamiento", ha sentenciado

Para Casares, "lo razonable" es que la regidora municipal "escuche a los vecinos" y, también, tenga en cuenta la opinión "mayoritaria" de la sociedad cántabra expresada el pasado lunes a través del Parlamento regional, donde el PP "se quedó solo en su defensa de la obra".

En este punto, indica a Igual que si en la sesión plenaria de Santander no salió adelante la misma propuesta de parar las obras de los espigones es "por el voto de un tránsfuga", en alusión al concejal no adscrito David González, ex de Cs, en el que "se apoyó" el PP, ya que Ciudadanos ha manifestado su oposición a las obras.

MIENTE

Pero además, Pedro Casares también ha asegurado que la alcaldesa "miente" cuando asegura que los diques "son la única solución" para salvar las playas de La Magdalena, Los Peligros y Bikinis. "Es totalmente falso, ya que han sido los propios expertos los que han puesto encima de la mesa otras soluciones para estabilizar la arena en las playas", afirma el edil.

El portavoz socialista cree que se está "a tiempo de rectificar este error gravísimo" y por eso insiste en que se paralice la obra. "Es un mal proyecto para las playas, un mal proyecto para la bahía, un mal proyecto para nuestro medioambiente y también un mal proyecto para Santander", sentencia.

A su juicio, la obra que se está realizando tiene un "enorme impacto paisajístico y ambiental para el mejor patrimonio de la ciudad de Santander", como es la Bahía y su entorno".

Pero a Casares le "preocupa" no solo el impacto sobre las playas urbanas sino también sobre "el mayor estuario de Cantabria", con espacios naturales "de extraordinario interés y valor" como las dunas de El Puntal y el Estuario del Miera. En este sentido, cree necesario un estudio "serio e integral" de toda la Bahía antes de decidir cuál es "la mejor opción".

"Todos los santanderinos queremos playas en esa zona de la ciudad pero desde luego no a cualquier precio", afirma al respecto, para censurar así la "obcecación" de la alcaldesa. "No puede pasar por encima de los intereses de los santanderinos", insiste, más en una ciudad en la que "hemos visto en demasiadas ocasiones como las obras han pasado por encima de las personas y de la naturaleza".

CONTRATO CON LA EMPRESA DEL MARIDO

Por último, Pedro Casares se ha referido a la noticia según la cual la empresa en la que trabaja el marido de Gema Igual ha sido contratada para labores de transporte en las obras de construcción de los diques.

"Puede ser legal que contraten a la empresa del marido de la alcaldesa para trabajos de las obras, pero desde luego no es ético ni moral ni siquiera lícito", opina el líder socialista y de la oposición, que recuerda a Igual que es "la alcaldesa de todos los santanderinos y el cargo que ocupa exige honorabilidad".

"En condiciones normales esto no tendría un pase, ya que es escandaloso que defienda unas obras, en contra de la opinión de la ciudadanía, a la vez que se sabe que parte de los trabajos los está realizando su marido y que por tanto es parte interesada", concluye Casares.