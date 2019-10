Casares confía en que el PSOE repetirá victoria porque "no hay nada" frente a propuesta de Sánchez

Así lo ha dicho este miércoles en un acto público en el IES Zapatón de Torrelavega en el que también han participado el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente; el secretario general de los socialistas cántabros y vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga; y el candidato al Senado, José Manuel Cruz Viadero.

Casares ha destacado "la propuesta de Gobierno riguroso, serio, moderado, progresista, creíble y coherente" con la que el PSOE se presenta a estos comicios en los que el resto de partidos están "todos contra Pedro Sánchez y todos contra el PSOE".

Mientras, ha ensalzado que el presidente en funciones "habla de lo que le importa a la gente", como subir el SMI a los 1.200 euros, revalorizar las pensiones, hacer "real" una sociedad igualitaria, más becas universitarias, escolarización gratuita de 0 a 3 años, luchar contra el cambio climática, o una fiscalidad más justa sin olvidar la lucha contra la corrupción y por la regeneración.

"Frente al PSOE no hay alternativa, no hay propuestas, no hay proyecto de país", ha aseverado Casares, al tiempo que ha cuestionado que el PP se presente como un partido "moderado" cuando "son incapaces de defender la democracia acabando de una vez por todas con los homenajes a un dictador fascista", y no han facilitado un Gobierno de Pedro Sánchez con su abstención "porque dejarían de ser alternativa".

Asimismo, ha recordado que Podemos, "en un permanente chantaje al PSOE", ha pretendido que hubiera "dos gobiernos en uno" y que el Partido Socialista "no admite lecciones" de la formación que lidera Iglesias ni de Ciudadanos. En este sentido, ha aseverado que el partido naranja "venía a dar lecciones de democracia" pero ha pasado en cuatro años de ser "centro izquierda a abrazarse a la extrema derecha de VOX, como en Santander".

"Después de cuatro años y cuatro elecciones generales, Ciudadanos y Podemos no venían a hacer política, sino a bloquearla" porque, según ha sostenido el candidato al Congreso,"no han entendido" que la ciudadanía necesitaba "soluciones y no más problemas en un momento de crisis económica en la que se echó todo el peso sobre quienes menos tenían y más nos necesitaban".

Por su parte, Óscar Puente ha responsabilizado a los líderes de Podemos y Ciudadanos de la repetición electoral del 10 de noviembre. "Sólo hay dos personas que son responsables del bloqueo de este país y se llaman Pablo Iglesias y Albert Rivera", ha aseverado.

Respecto al presidente de Cs, el portavoz de la Ejecutiva Federal Socialista ha dicho que Rivera ha demostrado que "es el responsable de que tengamos que ir a votar" tras decir "que después del 10N daría el Gobierno a Pedro Sánchez".

En cuanto al secretario general de Podemos, ha puntualizado que Iglesias "ha purgado a todos los que no piensan como él" dentro de la formación, y ha demostrado "que venía a la política en busca de sillones y ministerios".

Por otro lado, el líder de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga, se ha mostrado convencido de que Cantabria "volverá a respaldar políticas que miren al futuro", al tiempo que ha insistido en que el PSOE con Pedro Sánchez al frente "ha hecho más por Cantabria en 10 meses que en los últimos 22 años de historia".

"Vamos a las elecciones porque sabemos que cuando se trata de las personas, del futuro de las familias, de los jóvenes, de la infancia, conviene hacer lo correcto y no lo fácil", ha señalado Zuloaga, que ha sostenido que lo importante "son los hechos, y no las palabras" y que los socialistas "hablan con hechos" y no con promesas incumplidas.

Previamente al acto celebrado en el IES Zapatón, los socialistas cántabros acompañados por Puente han visitado las instalaciones de Solvay en la capital del Besaya.