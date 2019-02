Casares se compromete a que los sindicatos participen en las políticas laborales del Ayuntamiento

En la misma línea, los secretarios generales de UGT y CCOO, Mariano Carmona y Carlos Sánchez, respectivamente, han apostado por recuperar un "mayor grado de participación" de los sindicatos en la toma de decisiones.

Casares, Carmona y Sánchez han hecho estas declaraciones este miércoles tras mantener una reunión con la que el candidato socialista a la Alcaldía ha comenzado una ronda de encuentros de trabajo que seguirá con la visita a otros colectivos de Santander para conformar su proyecto político de cara a las próximas elecciones municipales.

En este sentido, el también portavoz municipal del PSOE ha insistido en que tiene que haber una "colaboración máxima" entre el Consistorio y los sindicatos, organizaciones sindicales y agentes sociales, que tienen que estar en "continua comunicación y continuo contacto" para trabajar por la ciudad.

Así, ha criticado que actualmente en el Pacto por el Empleo "no están" los principales sindicatos ni los partidos políticos y, a su juicio, "no habrá un pacto por el empleo efectivo si no tenemos claro en qué sectores se puede crear empleo".

Además, ha dicho que sindicatos y PSOE coinciden en la necesidad de hacer una "apuesta decidida" por las políticas activas de empleo y ha tachado de "inasumible e intolerable" que el actual Ayuntamiento de Santander y su alcaldesa, Gema Igual, no hayan desarrollado el Programa de Corporaciones Locales y más de 200 desempleados "se hayan quedado sin una oportunidad" laboral en 2018.

Por ello, ha apostado por que en 2019 el Consistorio sea "el principal aliado" del Programa de Corporaciones y por garantizar la calidad de los servicios municipales, tanto los que gestiona directamente el Ayuntamiento, como las contratas y subcontratas, que "tienen que contar con unas condiciones de empleo adecuadas", ha dicho tras recordar las quejas de los trabajadores de parques y jardines o de recogida de basuras.

Por otro lado, ha manifestado que para los sindicatos es una "decisión acertada" el Plan del Retorno del Talento Joven anunciado hace unos días por el PSOE, cuyo objetivo es que vuelvan a Santander las personas formadas y encuentren una oportunidad laboral, y para el que pretende que el Ayuntamiento destine una partida de 500.000 euros en los próximos presupuestos.

Por su parte, el representante de CCOO ha trasladado a Casares reivindicaciones como equiparar los derechos de los trabajadores de las contratas y subcontratas con los del personal del Ayuntamiento y ha tachado de "conducta indecente" el uso de la sociedad municipal Santurban como una empresa de trabajo temporal por parte del Consistorio, retribuyendo a los empleados que trabajaban en él a través de la orden de Corporaciones Locales "por debajo del convenio".

Del mismo modo, ha solicitado el apoyo del PSOE en el cambio de los criterios de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), limitándola a la "almendra" de la ciudad, ya que a su juicio solo está beneficiando a las grandes superficies y no cumple con su objetivo inicial de impulsar el pequeño comercio y crear puestos de trabajo.

El secretario general de CCOO ha pedido también una mayor participación de los agentes sociales en los asuntos públicos del Ayuntamiento de Santander. "No tiene ni pies ni cabeza que el Consistorio haya liderado un pacto por el empleo sin contar con los sindicatos", ha concluido.

En esta línea, el secretario general de UGT, que ha considerado una "buena iniciativa" que Casares se haya reunido con los sindicatos, ha añadido que "no están siendo atendidas" las reivindicaciones de los comerciantes.

Por otro lado, ha instado a que el Gobierno municipal desarrolle los cuatro pilares del estado de bienestar --empleo, sanidad, educación y pensiones-- y a que coordine las actividades de los institutos de investigación, universidades y el Puerto de Santander, lo que "puede ser interesante" tanto para ellos como para la ciudad.