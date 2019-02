Casares replica a Igual que las escuelas para menores de 3 años son "totalmente viables"

En un comunicado, Casares ha asegurado que en una legislatura "hay tiempo suficiente" para que, de forma progresiva, y con la colaboración de otras administraciones, como el Gobierno de Cantabria, estableciendo convenios, sea "perfectamente asumible para un ayuntamiento como el de Santander".

"Queremos que los jóvenes se queden, no solo a trabajar en la ciudad, sino también a vivir, y para ello hay que invertir para generar las oportunidades para poder hacerlo, y una de ellas es apostar por dar facilidades para la conciliación laboral y familiar", ha subrayado el edil.

En este sentido, el líder socialista, que asegura que el anuncio que hizo ayer en un medio de comunicación se explicará de forma más detallada más adelante, ha afirmado que apostar por apoyar con recursos y financiación la escolarización temprana de los niños "no es ninguna ocurrencia ni medida estrella sino una propuesta rigurosa para apoyar a las familias jóvenes, que se hace en otros muchos lugares".

Para el líder socialista, "es sorprendente que la misma alcaldesa que despilfarra 7 millones de euros en el Metro-TUS diga que no es viable o no habría dinero para escuelas infantiles". "Lo que no se hace en otras ciudades es despilfarrar el dinero público como hace Gema Igual en Santander, con ejemplos tan claros como el Metro-TUS, eso sí que no lo ha hecho pensando antes si era ejecutable, realizable y si había dinero para pagarlo", ha apostillado.

Asimismo, Casares ha indicado a Gema Igual que sus infografías sobre la plaza Porticada "no comprometen a nada" como antes no lo hicieron las del tranvía o del ascensor panorámico en la playa de Mataleñas.

Por último, ha asegurado que "parece una broma de mal gusto que la peor alcaldesa que ha tenido Santander, la más irresponsable y la menos rigurosa hable con tan poco respeto de las propuestas que hacen otros grupos políticos".

"Lo dije ayer y lo vuelvo a repetir hoy, no voy a entrar en una campaña sucia como la que quiere el PP de desprestigiar al adversario político. Que cada uno haga sus propuestas, algunos con la credibilidad que da no haberlo hecho durante 40 años y otros con la ilusión y las ganas que da, como dice Gema Igual, no haber gobernado nunca, pero siempre con respeto a los demás", ha concluido.