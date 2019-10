Centro Botín acogerá la reflexión del albanés Arni Sala sobre la interacción de la imagen, la música y la arquitectura

El Centro Botín acogerá la muestra 'Anri Sala: AS YOU GO (Châteaux en Espagne)', una exposición creada expresamente por el artista albanés, Anri Sala, para la segunda planta del volumen expositivo del edificio diseñado por Renzo Piano en Santander.

La exposición, que podrá visitarse del 14 de diciembre de este año al 3 de mayo de 2020, invita al espectador a reflexionar sobre nuestra forma de relacionarnos con la imagen en una era caracterizada por la "saturación mediática". Constará de tres instalaciones monumentales del creador, a través de las cuales abordará la interacción de la imagen en movimiento, la música y el espacio arquitectónico.

Anri Sala, que expuso por última vez en España en 2013, en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, es un "inmenso creador capaz de indagar en lo más profundo de los modos no verbales de comunicación gracias a su portentosa técnica narrativa", según destaca el Centro Botín, que subraya que la música y el movimiento son "claves" en su trabajo de este artista, formando parte de la temática de gran parte de sus instalaciones sonoras y videográficas así como de sus obras escultóricas, que a menudo adoptan la forma de instrumentos musicales autoejecutables.

De hecho, Sala construye "piezas transformadoras basadas en el tiempo" con las que investiga sobre la "multiplicidad de relaciones que se dan entre la imagen, la arquitectura y el sonido", elementos que emplea para "cuestionar la experiencia".

"Recurriendo a un nuevo tipo de lenguaje, su obra se abre a múltiples perspectivas e interpretaciones, aunando pasado, presente y futuro", resalta la entidad cultural, que también hace énfasis en el protagonismo que Sala da a la luz, el sonido y el diseño espacial.

De esta forma, su trabajo se presenta a menudo en entornos inmersivos que estimulan los sentidos y establecen un nuevo vínculo entre el cuerpo y la arquitectura.

A través de su trabajo, el artista albanés investiga también "las fracturas del lenguaje, la sintaxis y la música, suplantando viejas narrativas y ficciones a través de nuevas interpretaciones de la historia, incluyendo además unos diálogos más ricos en matices".

MOVIMIENTO, LENGUAJE Y NUEVOS TERRITORIOS PARA EXPLORAR

Según explica Benjamin Weil, director artístico del Centro Botín y comisario de esta exposición, 'As You Go', la primera frase del título elegido por Anri Sala, "connota una doble idea de movimiento": el inherente a una obra basada en el tiempo, apoyada en la música y la imagen fílmica; y el de los visitantes en la muestra, que comparten la experiencia de un montaje que tiene algo de escenario teatral, de mundo en sí mismo".

Sobre la segunda frase del título, 'Châteaux en Espagne', indica que muchas lenguas occidentales "comparten el modismo construir castillos en el aire para expresar la tendencia a elaborar planes poco realistas". Sin embargo -apunta- los franceses hablan de 'construire des châteaux en Espagne': construir castillos en España.

En este sentido, Weil valora que para un artista, una nueva muestra supone "una oportunidad única" de explorar nuevos territorios formales, pudiendo generar "expectativas ilusionantes" que, en ocasiones, "también llegan a intimidar".

"Experimentar comporta riesgos, y la puesta a punto de un proyecto complejo conlleva depender de condiciones casi mágicas. También para el visitante sumergirse en la nueva producción de un artista, puede resultar todo un desafío", reflexiona el director artístico del Centro Botín, que considera el encuentro de la propuesta del artista y la percepción del espectador como algo "casi onírico".

RECORRIDO POR LA EXPOSICIÓN

El proyecto se desarrolla en tres escenarios. El primero, que da título a la exposición, consiste en un conjunto de videoproyecciones de proporciones "cinematográficas" en las que el artista propone una nueva forma de entender la imagen en movimiento.

Así, tres pares de vídeos, cada uno con una narrativa diferente pero todos relacionados con la interpretación musical y las variaciones de tempo, desfilan por una pantalla de treinta metros cuya forma alude directamente al edificio.

Sala ha coreografiado ese movimiento de las imágenes de izquierda a derecha recurriendo a unos intervalos en blanco, con los que crea un ritmo visual concreto, y a dos pantallas translúcidas ubicadas a ambos lados de la principal.

Con ello, genera una impresión de "doble visión" y elimina la noción de principio y fin de la obra, transmitiendo al visitante que camina entre las dos pantallas la sensación de "inmersión".

Al desplazarse hacia el sur, el visitante entra en un espacio protagonizado por la bahía de Santander. 'No Window No Cry' (Renzo Piano & Richard Rodgers, Centre Pompidou, París), es una nueva versión de la serie de obras que bajo ese título el artista albanés ya ha desplegado en otros nueve lugares del mundo.

Las piezas de esta serie son intervenciones en el ventanal del edificio donde expone, que consisten en fijar una caja de música sobre el cristal. En un ejercicio de "recontextualización", Sala produce réplicas de algunos de estos ventanales y las expone como esculturas en otros emplazamientos.

En este caso, la pieza es una réplica del cristal del ventanal del Centre Pompidou que Sala intervino en 2012, siendo la primera vez que una de las obras de la serie se reubica en un edificio diseñado por el mismo arquitecto -Renzo Piano es el arquitecto del Centre Pompidou, junto a Richard Rodgers, y del Centro Botín en Santander-.

En su nuevo emplazamiento, la ventana permite a Sala enmarcar la vista de la bahía de Santander como si esta fuera su obra. En este sentido, plantea una "revisión de la veduta", un género clásico de la Historia del Arte que se remonta al siglo XVI y que consistía en la representación fiel de un paisaje auténtico, ya sea urbano o rural.

Así, la obra es una ventana con las mismas proporciones que cada uno de los cristales que forman el ventanal del Centro Botín. De este modo, el visitante puede observar la bahía de Santander a través de tres ventanas (los dos cristales del ventanal del propio edificio y la obra de Sala) o situarse en el espacio entre la obra y el ventanal sobre la bahía, siendo ésta una estructura que evoca a la de la obra 'AS YOU GO (Châteaux en Espagne)'.

El tercer acto se desarrolla en la sala situada exactamente al otro extremo del espacio expositivo, con vistas a la ciudad de Santander. En este caso, el visitante estará ante una suerte de "anti-veduta": 'All of a Tremble (Encounter I)'.

La obra se coloca delante del ventanal de la sala: una pared cubierta de papel pintado que obstaculiza la visión de la ciudad impidiendo que el espectador disfrute de las vistas exteriores.

En un primer momento, el visitante piensa que los diseños del papel pintado a mano son obra de la máquina que ve fijada a la pared. No consigue discernir si esa máquina está imprimiendo en la pared o interpretando una extraña y repetitiva partitura musical.

Pero al acercarse comprueba que la máquina está inmóvil mientras dos antiguos cilindros de impresión de papel pintado activan un conjunto de remaches diseñados al efecto, convirtiendo los motivos del papel en melodía.

Así, se produce una experiencia "sinestésica": el espectador no sabe si el sonido conforma la imagen que ve o es la imagen la que da forma al sonido.

Con todo ello, el proyecto de Anri Sala llenará de "dinamismo" los espacios de la segunda planta del volumen expositivo del Centro Botín, "convirtiéndolos en parte integral de su propuesta artística mientras crea nuevas estructuras narrativas al recontextualizar sus propias obras", asegura Benjamin Weil.