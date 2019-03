El Centro Botín se suma al Día Mundial del Teatro con la lectura de un manifiesto por la actriz Marta Hazas

El director general de la Fundación Botín, Íñigo Sáenz de Miera, y la actriz cántabra han participado en esta efeméride, que se celebra en los cinco continentes desde el año 1961 con el objetivo de reivindicar la vigencia de esta disciplina artística.

La intérprete ha leído el manifiesto elaborado por el director teatral cubano Carlos Celdrán, en lo que ha supuesto la inauguración del nuevo escenario libre en el anfiteatro exterior del Centro Botín. Se trata de un espacio abierto a la utilización de la ciudadanía desde el que cualquier persona podrá transmitir y disfrutar de su pasión por el teatro.

En el manifiesto, Celdrán habla del significado del oficio de hacer teatro, que es, dice, "vivir instantes de pura verdad efímera, donde sabemos que lo que decimos y hacemos, allí, bajo la luz de la escena, es cierto y refleja lo más profundo y lo más personal de nosotros".

"La tradición del teatro es horizontal. No hay quien pueda afirmar que el teatro está en algún centro del mundo, en alguna ciudad o edificio privilegiado. El teatro, como yo lo he recibido, se extiende por una geografía invisible que mezcla las vidas de quienes lo hacen y la artesanía teatral en un mismo gesto unificador", continúa.

"Los maestros de teatro lo saben, no vale ningún reconocimiento ante esta certeza que es la raíz de nuestro trabajo: crear momentos de verdad, de ambigüedad, de fuerza, de libertad en la mayor de las precariedades. No sobrevivirán de ellos sino datos o registros de sus trabajos en videos y fotos que recogerán solo una pálida idea de lo que hicieron. Pero siempre faltará en esos registros la respuesta silenciosa del público que entiende en un instante que lo que allí pasa no puede ser traducido ni encontrado fuera, que la verdad que allí comparte es una experiencia de vida, por segundos más diáfana que la vida misma", reflexiona el texto leído por Hazas.

El Centro Botín se ha sumado este año a la celebración del Día Mundial del Teatro con una programación de actividades de una semana, desde este lunes 25 al sábado 30 de marzo, para reivindicar la importancia y el enorme potencial de esta disciplina artística.

'Cartas de amor a un escenario' se denomina esta propuesta formada por una serie de actividades gratuitas para todos los públicos, que responden a la voluntad de la Fundación Botín de facilitar el acceso y el disfrute del arte a los ciudadanos de Santander y Cantabria, así como a todos los visitantes del Centro Botín.

La semana dio comienzo con la iniciativa 'Cartas de amor', que contempla la proyección en la pantalla exterior del Centro Botín, durante toda la semana, de una serie de cartas redactadas por personas que, de una u otra manera, tienen vinculación con el teatro. Se trata de una exposición pública de misivas que reflejan el amor hacia el escenario profesado por todos los profesionales que trabajan en torno a él.

Este martes se ofreció el espectáculo de teatro audiovisual en directo 'Ella y él', protagonizada por María Hervás, ganadora del Premio de la Unión de Actores 2018, protagoniza una representación en la que hará partícipe al público de una búsqueda.

La programación se completa con un espectáculo gratuito de micro teatro dirigido a todos los públicos. 'Ensoñaciones. El alma del escenario' une realidad y fantasía a la hora de abordar temas que resultan universales. Se trata de una representación a cargo de Marta López Mazorra que trasciende lo que se ve a simple vista.

La función, cuya duración prevista es de 20 minutos, tendrá lugar los días 29 y 30 de marzo, con dos pases diarios previstos a las 20.00 y las 21.00 horas en el auditorio del Centro Botín. Los interesados en acudir deben retirar una entrada sin coste en las taquillas del centro de arte.