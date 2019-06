El Centro Botín propone este verano numerosas actividades para "crear y profundizar" en el arte

El Centro Botín propone este verano numerosas actividades para "disfrutar, crear y profundizar en el arte", que abarcan acciones participativas, artes escénicas, talleres, visitas, música, cine, literatura, arquitectura y cursos.

Además, según ha informado el centro en nota de prensa, se incrementan las propuestas al aire libre con el doble objetivo de atraer a nuevos visitantes y disfrutar del entorno.

El programa incluye un total de 57 iniciativas para todos los públicos, de las que el 43,8% son gratuitas y que se desarrollarán entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

La primera de ellas será la propuesta 'Los retratos quieren ver el mar', de carácter gratuito y diseñada junto al Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale en torno a algunas de las obras que figuran en la sala de retratos del Centro Botín.

En este caso, durante julio y agosto saldrán al exterior reproducciones de gran tamaño de las obras de esta colección, ofreciéndo al público experiencias diferentes de 10 minutos.

Las instalaciones de juegos infantiles 'Raíces' (hasta 2 años) y 'Alas' (de 2 a 4 años), que tendrán lugar el 2 de julio, completan las acciones creativas del programa. Ambas propuestas, abiertas a familias, serán parte del aprendizaje práctico del alumnado del curso '¿Un lienzo en blanco? Artes, emociones y creatividad en la primera infancia (0-4 años)', que desarrollará el Centro Botín del 1 al 5 de julio, dentro de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria.

A ellas les seguirá la experiencia literaria 'Una oruga, un huevo, ¿qué va primero?', dirigida a familias con niños de hasta 4 años (3 de julio); el taller 'Jugando con la música", desde 6 meses hasta 3 años (4 de julio); y el espectáculo escénico 'Pinxit', apto desde 8 meses a l2 años (5 de julio).

El Centro Botín y el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale han desarrollado también el curso 'Espacio selfie', una propuesta para jóvenes en la que a través de las obras de arte y de su propio Smartphone descubrirán el potencial de las artes para el desarrollo de la creatividad cotidiana de manera lúdica.

La programación incluye también dos talleres sobre arquitectura y otro más para conocer mejor la obra de Alexander Calder: 'Pieles modulares' (a partir de 14 años) y 'Monstruo arquitectónico' (a partir de 6 años), que impartirá del 12 al 14 de agosto la arquitecta Brezo Alcoceba, especialista en Artes Plásticas y Diseño.

Por último, la reconocida joyera Yolanda Gil dirigirá un taller (28 y 29 de septiembre), que tomará como referencia la exposición Calder Stories y está destinado a familias con niños a partir de 6 años.

ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA

En el campo de las artes escénicas, se han programado actuaciones contemporáneas, como 'Topa' (17 de julio), en la que Kukai Dantza fusiona la danza tradicional vasca con hip hop; o 'That's the story of my life' (19 de septiembre), una autobiografía audiovisual creada en directo con la técnica stopmotion, con otras de danza clásica, como la protagonizada por el Ballet Nacional Sodre (BNS) de Uruguay.

El 2 de agosto el anfiteatro del Centro Botín albergará una sesión de baile en la que Lorena Fernández, integrante del BNS, impartirá una clase de ballet gratuita. Posteriormente, habrá una charla con el director artístico del BNS, Igor Yebra, y un ensayo al aire libre de un extracto del espectáculo 'Don Quijote del Plata', que presentarán el 8 de agosto en el Festival Internacional de Santander (FIS).

También la música tendrá protagonismo en la programación, desde la electrónica y experimental hasta los ritmos latinos o el jazz, pasando por el rockabilly.

Las Sesiones Vermut, celebradas los domingos a mediodía en la terraza de El Muelle del Centro Botín, se mantienen durante el verano con los DJs residentes y músicos invitados como Gypsy Joe Hot Club, el 14 de julio. Además, 'El Muelle de noche' transformará el restaurante del Centro Botín en un club nocturno.

El locutor de radio Fernandisco (2 de agosto) y Pablo Bolivar, cántabro afincado en Barcelona (23 de agosto), protagonizarán las dos citas previstas durante este verano.

Además, el Centro Botín se unirá a la celebración de la Semana Grande de Santander con la 'Fiesta de verano con Tennessee', el 20 de julio a las 21.30 horas en El Muelle del Centro Botín. La entrada VIP, que incluye una cena y un cóctel premium, tiene un precio de 35 euros. El concierto de la emblemática banda de los 80 será al aire libre.

Igualmente, se mantendrán los 'Menú sonoro con...', conciertos acompañados de cenas. La agrupación cántabra Tres para el tango protagonizará la cena concierto correspondiente al mes de septiembre.

A ello se unen los 'Conciertos en el anfiteatro', propuestas musicales gratuitas que contarán el 8 de agosto con la Orquesta del Cantábrico con el recital 'Charles Chaplin. The kid'; y el 22 del mismo mes será el turno del blues y boogie woogie de Lluís Coloma Trío.

Las propuestas de música al aire libre se completan con el ciclo 'Música bajo el pachinko', con recitales de Jazztedigo (8 de julio), La Lunfardita (5 de agosto) e Idoia Aparicio (9 de septiembre).

Además, el auditorio del centro acogerá la presentación del show multicanal 'DUST' del visionario de la electrónica mundial Robert Henke (24 de septiembre); la actuación de Jordi Savall y Pedro Estevan 'Oriente-Occidente. Diálogo de las almas' (4 de septiembre); y el concierto del Taller Atlántico Contemporáneo (17 de agosto).

Asimismo, el 15 de septiembre el cántabro Nacho Mastretta desplegará su proyecto de música infantil dentro del ciclo los 'Domingos en familia'. Por último, Alium Dúo&Co. y su música fusión pondrán el colofón al verano musical con un concierto el 27 de septiembre.

CINE Y LITERATURA

El cine tendrá también una gran presencia en la programación con el ciclo 'Cine de verano. Las películas de 2018', que proyectará todos los martes de julio y agosto, a las 21.45 horas en el anfiteatro exterior, una selección de largometrajes internacionales de ese año.

Además, del 27 al 29 de agosto, se celebrará la V Muestra de cine y creatividad Centro Botín, en la que los espectadores podrán ver algunos de los mejores cortometrajes nacionales del año.

En cuanto a la literatura, la biblioteca de la Fundación Botín pondrá a disposición del público sus fondos de artes, emociones y creatividad a través de la iniciativa 'Punto de lectura al aire libre'. Todos los viernes de julio y agosto, de 11 a 13 horas, adultos y niños podrán participar gratuitamente de la lectura en los Jardines de Pereda.

Además, el espectáculo literario 'La vida sin Murphy' (1 de agosto) dará a conocer el género del microrrelato y del nanorrelato a través de la lectura comentada del libro homónimo de Manuel Rebollar Barro.

VISITAS

Por último, habrá visitas comentadas a tres exposiciones del Centro Botín: Calder Stories. 'El grito silencioso. Millares sobre papel' y 'Retratos: Esencia y expresión', a cargo de críticos de arte. Asimismo, se celebrarán visitas-experiencia en torno a estas muestras.

Además, los Amigos del Centro Botín podrán disfrutar en exclusiva de una serie de actividades y visitas privadas impartidas por artistas y expertos en arte con las salas cerradas al público.