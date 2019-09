Ceruti (Cs) critica que el PSOE tenía "una intención premeditada" de ir a nuevas elecciones

"El PSOE lo ha dado a entender por su postura en las negociaciones con Podemos y lo ha rematado y lo ha dejado clarísimo para todo el mundo con su reacción final ante esta propuesta de Ciudadanos", ha considerado el edil santanderino a preguntas de la prensa sobre la nueva convocatoria electoral para el 10 de noviembre.

Ceruti ha manifestado que "lo ideal hubiera sido evitar unas nuevas elecciones" porque los españoles "estamos todos muy cansados" de ir a votar y ha acusado al PSOE de no haber hecho nada para evitar esta nueva convocatoria electoral.

Y es que, para Ceruti, la propuesta realizada por Cs al PSOE, además de parecerle "estupenda, ilusionante y clarísima", es a su entender perfectamente asumible por "cualquier defensor del estado de derecho en España".

El portavoz santanderino de la formación naranja ha señalado que las tres peticiones de Cs eran "muy concretas": un nuevo Gobierno constitucionalista en Navarra, un mesa para planificar la posible aplicación del artítulo 155 de la Constitución en Cataluña si no se acata la sentencia del 'procés', así como un compromiso para no indultar a los condenados, y el diseño de una nueva política económica sin subidas de impuestos.

"Parece que no está dispuesto el PSOE y su candidato a exponerse a defender su candidatura porque obviamente no está dispuesto a cumplir esos puntos. Dice que ya los cumple pero, si los cumpliese, no creo que hubiera ningún problema en que firmara un documento obligándose a los mismos", ha añadido Ceruti.