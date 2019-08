Ceruti insiste en analizar "alternativas" para La Enseñanza, cuya solución podría demorarse hasta el PGOU

El portavoz del equipo de Gobierno (PP-Cs) del Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, "no" va a llevar al Pleno de la próxima semana el convenio de la finca de La Enseñanza ya que los técnicos municipales le han dicho que no está obligado, "ni en el inmediato ni en posteriores", y ha insistido en analizar "alternativas" ya que, de ser considerado necesario por Urbanismo, el expediente "se podría demorar hasta la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)".

Así lo ha señalado este martes a preguntas de la prensa por las diferencias manifiestas entre los socios de gobierno respecto a este convenio, que el propio Ceruti indicó que quería "repensar" y que la alcaldesa, la 'popular' Gema Igual, consideró que "repensar es mirar, entender y asumir", y ante lo que el concejal ha insistido en que quiere "ver lo que hay y buscar la que consideremos que es la mejor solución para el interés general y no para intereses particulares".

Sobre las declaraciones de la regidora, Ceruti quiere pensar que Igual "entiende que tenemos que tomarnos tiempo para valorar cuál es la mejor solución" para la parcela de La Enseñanza pensando en "el interés público". "Dio la sensación que la solución era acatar lo que hay ahora. Asumir dijo. Pues yo lo que asumo es mi obligación como concejal de Urbanismo, que es defender el interés público y en función de eso irá todo lo demás", ha dicho.

Además, ha señalado que no entiende "las premuras enormes" que hay ahora por tramitar un expediente que lleva "casi 11 años largos de tramitación" y "en los que todas las partes se han tomado su tiempo" y, como ejemplo, ha indicado que la propiedad tardó 22 meses para solicitar licencia. "Si lo hubiesen hecho en su momento --cuando solo el PP estaba en el gobierno municipal--, quizá ahora no estaríamos hablando de este asunto", ha apostillado.

Cuestionado sobre por qué cree que ahora se quiere dar premura a ese expediente, el portavoz del equipo de Gobierno cree que una de las tres partes implicadas, en concreto la asociación de padres de alumnos y profesores --junto a la que figuran también la propiedad y el Ayuntamiento--, quiere que se lleve al Pleno con vistas a las matrículas próximo curso aludiendo al traslado de los alumnos a las nuevas instalaciones del colegio en Corbán.

"Con el convenio se sabe que, antes de que se muevan del actual colegio, y antes de que se apruebe definitivamente, pasarán cuatro años por lo menos", ha manifestado Ceruti, por lo que ha cuestionado que se trate de convertir el asunto y plantearlo como "de vida o muerte en los próximos meses", algo que, a su juicio, es "desenfocar el asunto".

Además, ha considerado que el proyecto de la finca de La Enseñanza tiene "muchas caras" y la de estos padres y profesores que quieren sacar adelante el nuevo proyecto educativo, que Ceruti apoya, es una, pero también están la propiedad y el Consistorio que, debido al aprovechamiento urbanístico de esta parcela en pleno centro, pueden plantear "alternativas", algunas "mejores" para los vecinos del entorno.

Y eso es lo que quiere valorar el concejal de Ciudadanos, las diferentes opciones que se pueden desarrollar en ese espacio y con cuáles "se puede mejorar el beneficio de los barrios colindantes". "Hay varias alternativas encima de la mesa y se están consultando más, pero no voy a concretar para no generar expectativas sin que esté todo amarrado técnica y jurídicamente", ha añadido.

Sobre las diferencias entre PP y Cs en este asunto y preguntado sobre el porqué cree que los 'populares' insisten en que el expediente ya está cerrado cuando él lo niega, Ceruti ha reiterado que "no está cerrado" y, de hecho, ha detallado que ha consultado a los técnicos de Urbanismo y le han dicho que se puede "posponer la solución de la zona hasta la modificación del Plan General".

"Las cosas no tienen porque irse ni a un extremo ni al otro, pero insisto en que no hay ninguna obligación de presentar lo tramitado hasta ahora en ningún pleno, ni en el inmediato ni en posteriores, y se podría demorar incluso hasta la redacción del PGOU", ha enfatizado el concejal de la formación naranja, que cree que el PP quiere que se resuelva pronto y "con sus criterios" debido a que tiene "una implicación personal muy intensa" tras estos años de tramitación pero "ya no son ellos los que están al frente de la Concejalía de Urbanismo".

PRÓXIMA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PACTO

Ceruti ha contestado a esta cuestión en la rueda de prensa en la que ha informado de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y en cuya comparecencia también ha sido preguntado sobre si ya hay plazos para el cumplimiento de los acuerdos recogidos en el pacto de gobierno, como el de la eliminación del carril bus.

El edil de Cs ha indicado que las dos formaciones han acordado tener reuniones periódicas para analizar el cumplimiento del acuerdo y "la primera se celebrará la semana que viene en vísperas de la celebración del pleno y en ella se abordará cómo se está cumpliendo o no el pacto de gobierno y los pasos a seguir para su cumplimiento".

En cuanto a los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, celebrada ayer lunes, Ceruti ha detallado que se ha aprobado la modificación del convenio de encomienda de gestión con la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) para la construcción del edificio administrativo de la calle La Paz.

Este modificado, por valor de 211.000 euros, se lleva a cabo tras la aprobación, en la anterior reunión del órgano de gobierno, del proyecto técnico de modificación, que ha habido que realizar debido a problemas surgidos durante las obras, en concreto en la cimentación, según ha detallado Ceruti.

Además de remitir al Gobierno una licencia de actividad para un garaje en la calle Pellegrino Zúyer, la Junta de Gobierno Local también ha dado luz verde a cuatro convenios de colaboración del área de Servicios Sociales.

Los convenios, que sustentan la colaboración del Ayuntamiento en diferentes actividades y proyectos, son con Amica (25.200 euros), la Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria 'Romanes' (6.032 euros), la Asociación de Sordos de Santander y Cantabria (7.540 euros) y Aspace (21.112 euros).

Fuera del orden del día, también se abordó un expediente a un funcionario por una sentencia judicial por un altercado y del que el edil no ha dado más datos a pesar de las preguntas de la prensa ya que, ha dicho, el expediente aún ni está iniciado.

También se ha adjudicado a Musical Sport SL la licencia de ocupación para el Mercado Romano de los Santos Mártires en 2019 y 2020 y que este año se celebrará del 29 de agosto al 1 de septiembre en la Alameda de Oviedo, y se ha licitado el suministro en régimen de arrendamiento de los equipos informáticos de todos el Ayuntamiento por dos años, con posibilidad de prorrogar un año más, por importe de 349.000 euros.