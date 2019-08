Ceruti intentará contar con la aprobación provisional del nuevo PGOU al finalizar la legislatura

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti (Cs), intentará contar con la aprobación provisional del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) al finalizar la legislatura, un objetivo "muy ambicioso" pero que, con "mucho esfuerzo", se puede conseguir.

Así lo ha señalado este martes el edil a preguntas de la prensa sobre el estado en que se encuentran los trámites para avanzar en la elaboración de un nuevo planeamiento después de que hayan pasado ya casi tres años desde que el Tribunal Supremo anulará el PGOU de 2012.

Ceruti ha indicado que, a su llegada a la Concejalía, se ha encontrado con el pliego para la contratación de la redacción del nuevo planeamiento pero ha decidido dejarlo en suspenso hasta desarrollar un amplio proceso de participación ciudadana, tal y como se comprometió en la campaña electoral e incluyó en el pacto de gobierno con el PP.

Además, el edil de Ciudadanos ha señalado que no quiere que, como ocurrió con la redacción del PGOU de 2012, se externalice su diseño y se haga cargo de ello una empresa privada sin la intervención del servicio municipal de Urbanismo que, según ha dicho, es lo que sucedió la "otra vez".

"De alguna manera se iba a volver a repetir esa forma de actuar, es decir, la redacción directa, y nosotros comprometimos en el programa electoral, y los aseguramos en el pacto de gobierno, que habría un proceso de participación intenso y eso no es compatible con que sacáramos a licitación ya la redacción", ha añadido.

Por ello, ha avanzado que pondrá en marcha ese procedimiento de participación ciudadana, con asociaciones vecinales, colegios profesionales, colectivos, los servicios municipales o la Universidad de Cantabria, que incluirá la creación de diferentes mesas, la organización de conferencias y foros. De toda esa participación, en la que tendrá "mucha implicación" el servicio de Urbanismo, saldrán unas líneas estratégicas que estarán un plazo en exposición pública.

Tras ello, se sacará a licitación la redacción del planeamiento y el equipo que finalmente se encargue de ello deberá seguir en el diseño esas directrices determinadas en el proceso de participación ciudadana y técnica, con "un control de que la redacción sigue esas pautas", ha señalado Ceruti.

El concejal y portavoz del equipo de Gobierno ha estimado que ese proceso de participación podría desarrollarse en un plazo "en el entorno de seis meses", pero la redacción de un PGOU conlleva una serie de trámites burocráticos que "pueden iniciarse" sin condicionar ni afectar el contenido y diseño del plan y, por ello, ha avanzado, su idea es "compatibilizar" ambas cosas.

Con todo ello, Ceruti ha augurado que el concepto del nuevo plan "va a ser bastante distinto" al PGOU de 2012 diseñado por el PP y cuya "concepción filosófica" ha sido criticada por la formación naranja porque, ha recordado, estaba "volcado en la obtención de beneficios derivados de la construcción y olvidaba otras facetas importantes de la ciudad".

De hecho, ha apuntado que aquel planeamiento "consumía todo el terreno edificable de la ciudad" porque configuraba una ciudad de más de 270.000 habitantes cuando Santander lleva 15 años perdiendo población. Era un modelo que "no es el que a nosotros más nos gustaría" pero, ha enfatizado, "el plan no va a ser el que a mi me gusto, ni el que al departamento de Urbanismo le guste, el plan va a ser el que se pida en la participación ciudadana".

SEGUIRÁ PIDIENDO ESTAR EN EL CONSEJO DE LA APS

El edil se ha pronunciado así este martes en la rueda de prensa en la que ha informado de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, y en la que, también a preguntas de la prensa, ha hablado de nuevo de la designación de representantes municipales en los organismos del Puerto.

Lo ha hecho después de que ayer la alcaldesa, Gema Igual, anunciase que él, junto al concejal de Fomento, Obras y Movilidad, César Díaz, estará en la Mesa de Trabajo Puerto-Ciudad, e insistiese en el que será este último el que represente al Consistorio en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander.

Ceruti ha señalado al respecto que hubiese sido "verdaderamente increíble" que "no yo, sino la Concejalía de Urbanismo, no estuviese" en esa mesa en la que se abordan proyectos que, como a su juicio se evidenció en el encuentro de Igual con el presidente de la APS, Jaime González, "el peso que tiene en el urbanismo de la ciudad".

A pesar de participar en esa mesa de trabajo, Ceruti ha asegurado que no va a renunciar "a la pretensión de estar en el órgano que toma las decisiones" que es el Consejo de Administración de la APS, algo que va a seguir hablando con la regidora 'popular' pero también con Jaime González, con quien ha avanzado que se reunirá este miércoles, 28 de agosto.

Preguntado sobre si el presidente del Puerto tiene capacidad para incrementar el número de personas que forman parte del Consejo de Administración de la APS, el edil ha dicho que lo desconoce pero hablará con él del asunto, aunque principalmente continuará abordando el tema con el PP que "es quien creemos que tiene que atender nuestra solicitud".

REUNIÓN SOBRE PACTO PP-CS, ESTE MIÉRCOLES

Una solicitud que Ceruti podría volver a reclamar a la alcaldesa este mismo miércoles cuando, según ha avanzado, se ha fijado la reunión para valorar el cumplimiento del pacto de gobierno PP-Ciudadanos y que tendrá lugar inmediatamente después de la Junta de Portavoces.

De forma previa, el concejal de Ciudadanos no ha querido valorar el cumplimiento que se está haciendo del pacto que alcanzó su formación con el PP tras las elecciones y con el que los dos ediles de la formación naranja se integraron en el equipo de gobierno municipal y la 'popular' Gema Igual se mantuvo en la Alcaldía.

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

En la rueda de prensa, Ceruti ha informado de los acuerdos que la Junta de Gobierno Local adoptó en su reunión ordinaria de ayer lunes y entre los que destaca la aprobación del proyecto técnico para la mejora de la movilidad entre la avenida del Faro y Valdenoja con varios tramos de escaleras mecánicas, una actuación con un presupuesto estimado de 1,98 millones y un plazo de ejecución de ocho meses y cuyo próximo trámite será la licitación.

Este órgano también ha aprobado dos convenios de colaboración, uno con la Guardería Marqués de Valterra por 37.015 euros para prestar servicios a familias de la zona del Barrio Pesquero y otro con el Colegio de Abogados, por 38.500 euros, para el servicio de orientación jurídica, intermediación hipotecaria y asesoramiento para la prevención de desalojos. En la aprobación de este último, Ceruti se ha abstenido por su condición de abogado colegiado.

Además, se ha dado luz verde a la prórroga de un contrato que el Ayuntamiento mantiene con varios abogados para que apoyen a sus servicios jurídicos, con un máximo de 21.780 euros al año, y se ha aprobado los 8.190 euros que corresponderían a los meses que restan de este ejercicio, según ha explicado el portavoz.

Asimismo, se ha desestimado el recurso de la empresa European Fears SL contra la adjudicación de la ocupación de espacio público como recinto ferial para las ferias de Santiago de los años 2019 y 2020, aunque en este punto Ceruti y la otra edil de Cs, María Luisa Sanjuán, se han abstenido hasta tener más información.

También se ha dado luz verde a la aprobación definitiva de la delimitación de una unidad de actuación en la calle El Somo 63, cerca del seminario de Corbán, y, fuera del orden del día, se han aprobado las memorias de proyectos para personas desempleadas por un presupuesto máximo de 665.200 euros.