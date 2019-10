Ceruti asegura que la retirada de parte del carril bus "va a ir adelante"

Así lo ha señalado a preguntas de la prensa y ha detallado que se está valorando retirar el tramo del carril bus junto al paseo marítimo, el comprendido entre la rotonda de la salida del túnel del centro Botín y la rotonda de Puerto Chico, porque "no generará problemas a los autobuses y acabará con los atascos generados por un carril mal planificado".

Y al otro lado, en el paseo de Pereda, se están estudiando dos opciones: "la retirada pura y simple del carril bus aledaño al bulevar" o la modificación viaria, quitando todas las plazas para coches (unas 60) y sustituyéndolas por otras para motos, porque "generarían menos afección al carril aledaño porque salen y aparcan más rápido" que los coches.

Pero la retirada del carril bus tal y como se recogió en el pacto de gobierno entre el PP y Cs "se va a llevar a cabo, por supuesto", ha enfatizado Ceruti, que ha defendido que no es algo que se vaya a hacer de un día para otro porque "exige un poco de reflexión".

Por otro lado, a preguntas de la prensa sobre el proyecto de La Enseñanza, el concejal ha indicado que no ha habido nada nuevo desde que él se reunió con la propiedad de la parcela de Vía Cornelia por lo que "todo lo que hay desde entonces no es más que ruido, más o menos intencionado".

Y, en este sentido, se ha referido a las declaraciones del concejal de Vox, Guillermo Pérez-Cosío. "Dice que me he rodeado de un grupúsculo especializado en atacar derechos de propiedad y no es cierto, porque yo he hablado con la propiedad y le he pedido su aprobación a un proyecto", ha dicho.