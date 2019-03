Cientos de jóvenes se concentran en Santander para exigir medidas urgentes contra el cambio climático

Los organizadores han mostrado su satisfacción ante la respuesta de los estudiantes a la concentración, que se ha replicado en colegios y ayuntamientos de distintos puntos de la región, y también por el 'feedback' que están recibiendo de equipos directivos y AMPAs ofreciéndoles "ayuda".

Según han explicado en declaraciones a Europa Press, tienen previsto convocar este tipo de concentraciones en viernes alternos, y complementarlas con otras actividades.

En la concentración de la plaza del Ayuntamiento de Santander han participado alumnos de múltiples centros, como el Cisneros, el Santa Clara, Vital Alsar, Manuel Llano o Alberto Pico, y también de la Universidad de Cantabria.

"No estáis haciendo nada", "Este es vuestro presente, cuál será nuestro futuro", "Aún no es demasiado tarde", "No hagáis oídos sordos", "No lo queréis ver", o "Vuestra inacción apesta" son algunos de los reproches a los gobernantes que los jóvenes han plasmado en multitud de pancartas, a la vez que han coreado consignas como "Presente negro, futuro verde", "Menos polución, y más solución", o "Ecología, nuestro día a día".

Los jóvenes han guardado tres minutos de silencio "por el clima" y han realizado una 'representación de los sentidos'. Así, muchos de ellos han estado durante esos tres minutos con las manos atadas o los ojos, la boca y los oídos tapados. Y también han dado lectura a un manifiesto en el que denuncian que "las generaciones en el poder están robando nuestro futuro".

En la concentración han participado representantes de IU y del PSOE, entre ellos el delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, así como el secretario general de UGT, Mariano Carmona, entre otros.

La de Santander es una de las 60 protestas convocadas este viernes en toda España. Todo comenzó el pasado 20 de agosto en Suecia, cuando la joven militante climática Greta Thunberg se manifestó frente al parlamento de su país.

En España, el movimiento estudiantil 'Fridays for future', que se califica como "apartidista", se ha propagado en las últimas semanas por diversas ciudades y universidades, organizando sentadas frente a sedes parlamentarias o gubernamentales.

Las manifestaciones de este viernes cuentan con el apoyo de organizaciones ecologistas tradicionales como Greenpeace, Ecologistas en Acción, Seo Birdlife o WWF.

En el ámbito internacional, más de 15.000 científicos de varios países de Europa y de Estados Unidos han mostrado su apoyo al movimiento 'Fridays for future'. Los primeros en sumarse fueron los más de 12.000 científicos alemanes, austriacos y suizos, que han firmado un manifiesto conjunto en el que respaldan el movimiento juvenil, que mañana se manifestará en más de 1.300 ciudades de todo el mundo.