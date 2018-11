El Colegio Veterinario apoya el proyecto de Ley de Protección Animal que pretende el "abandono cero"

En un comunicado, el presidente del colegio, Juan José Sánchez, ha indicado que, pese a que Cantabria cuenta actualmente con una ley de Protección Animal "pionera a nivel nacional", en los 25 últimos años desde su aprobación la percepción ciudadana en esta materia ha evolucionado "de forma tan rápida como notable" y "aquella ley puntera, hoy resulta anacrónica y era urgente ya, ineludible, su revisión y adecuación a nuestro tiempo", ha añadido.

Según Sánchez, el nuevo texto permitirá a Cantabria tener una ley "moderna, de vanguardia, que normalizará la nueva relación de los ciudadanos con los animales, contemplando y resolviendo situaciones hasta ahora casi clandestinas, tales como la accesibilidad en lugares públicos, la cría con fines comerciales, los abusos en las redes sociales, los centros colaboradores en protección animal, los programas de acogimiento temporal, la mesa de participación social, los programas de divulgación y educación o la modernización de sanciones, entre muchas otras", ha enumerado.

También ha indicado que el texto del proyecto de Ley no contempla el sacrificio cero, pero "pone los instrumentos para lograr el abandono cero". En su opinión, "no tiene ningún sentido ordenar el sacrificio cero si, como ocurre en algún otro lugar donde se ha ensayado, no somos capaces de gestionar adecuadamente los animales que se abandonan, condenándolos a pasar la vida en un cubículo, ya sea por cuestiones sanitarias, cuestiones de edad o problemas de comportamiento".

Para el presidente de la organización colegial resulta también "muy destacable" que el texto contempla la participación de los centros sanitarios veterinarios (consultorios, clínicas y hospitales) "que suelen ser los grandes olvidados y que constituyen el auténtico y más adecuado engranaje en materia de protección animal por su preparación, proximidad y distribución por todo el territorio".

Por otra parte, Sánchez ha lamentado el "enmarañamiento administrativo" que ha acompañado a la elaboración del nuevo texto legislativo, que ha pasado por dos gobiernos de distinto signo y ha tardado seis años en llegar al Parlamento; con el riesgo de que, con la cercanía de las próximas elecciones autonómicas, en mayo de 2019, no haya tiempo material para finalizar su tramitación parlamentaria y proceder a su aprobación definitiva, lo que supondría "otro parón de meses o años en el peor de los casos", ha advertido.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que colaboren en la aprobación de la nueva Ley "tan necesaria", ha reclamado.