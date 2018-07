El laboratorio creativo 'How are you?', con la colaboración del Ayuntamiento de Santander y la Asociación Audiovisual Cántabra AcuCA, ha convocado el I Festival de guiones cinematográficos de Santander 'Guionízate', para cortometrajes, con el que pretende apoyar este tipo de creación en una comunidad autónoma con tradición de cineastas y con jóvenes que están haciendo "un buen trabajo en el campo audiovisual".