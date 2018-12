Cs pide a Fiscalía que investigue el caso Casares, en el que ve "nepotismo y tráfico de influencias"

El portavoz autonómico de Ciudadanos, Félix Alvarez, considera que la Fiscalía debería entrar a investigar de oficio el caso de la presunta falsificación de firmas en la Universidad de Cantabria que afecta al secretario general del PSOE de Santander y candidato a la Alcaldía, Pedro Casares, en el que en su opinión hay "nepotismo y tráfico de influencias".

"Hay datos suficientes y llamativos para que la Fiscalía inicie diligencias previas", ha afirmado Alvarez, para quien "no es discutible" que, "ética y políticamente", Casares "se tenía que haber inhibido" del tribunal de la UC que adjudicó a una persona de su círculo tres proyectos de investigación.

En un desayuno con la prensa para hacer balance del año político, el portavoz autonómico de Cs ha afirmado que si a él le acusaran de algo así, ya hubiera puesto una demanda, y no habría esperado. A la vez, ha recalcado que "en democracia las formas son fundamentales".

"No tenemos nada en contra de Casares, es más, nos da igual que sea Pedro Casares o Pepe Martín; no le digo lo que tiene que hacer ni si tiene que dimitir", ha afirmado Alvarez, quien ha avisado de que Cs "no va a permitir que el caso quede en el aire" y va a velar para que la Universidad de Cantabria "mantenga su honor y prestigio", que ahora está "en tela de juicio".

El portavoz autonómico de Cs ha salido así al paso de las críticas vertidas por Casares esta misma semana contra la formación naranja, en la rueda de prensa en la que ha anunciado una demanda civil por vulneración de su derecho al honor contra OK Diario por las informaciones que le acusan de haber "enchufado" a personas en la Universidad de Cantabria, donde es profesor y dirige un máster, e incluso hablan de contrataciones irregulares con supuesta falsificación de firmas.