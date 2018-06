Cs espera que el próximo ministro de Fomento asuma los compromisos de De la Serna y Cantabria no salga perjudicada

El portavoz de Ciudadanos Cantabria, Féliz Álvarez, espera que el ministro de Fomento del Gobierno presidido por Pedro Sánchez asuma los compromisos que había adquirido el anterior responsable del área, el cántabro Iñigo de la Serna, para que la región no se vea "perjudicada" por el cambio, tras prosperar la moción de censura del líder socialista contra su homólogo del PP y ya expresidente, Mariano Rajoy.

En este sentido, el también diputado nacional de Cs por la Comunidad se ha referido a proyectos promovidos por el asimismo exalcalde de Santander y que ya "estaban en marcha", sea en fase de licitación o redacción e incluso en ejecución, por lo que confía en que sean asumidos por su sucesor en el Ministerio.

De igual modo, Álvarez cree que "a corto plazo" la región no va a salir perjudicada por el relevo en La Moncloa y en los diferentes ministerios, toda vez que Sánchez se ha comprometido a gobernar con los presupuestos generales recientemente aprobados, todavía bajo el mandato de Rajoy, y que la formación naranja apoyo al considerarlos "buenos", aunque como ha recordado el entonces líder de la oposición y ahora ya presidente había "demonizado".

El portavoz cántabro de Cs ha respondido así este sábado en una rueda de prensa en Santander, que ha ofrecido acompañado del diputado regional, Rubén Gómez, sobre las irregularidades denunciadas en los contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS), y en la que ha contestado a preguntas de los periodistas en clave nacional, a propósito de los cambios vividos estos días.

Pese a que espera que Sánchez cumpla su palabra de "respetar" los PGE y el próximo titular de Fomento mantenga los compromisos adquiridos con Cantabria, Félix Álvarez cree en cualquier caso que van a salir "perjudicados todos los españoles".

Porque el "Gobierno 'Sánchezstein' -como lo ha denominado- no tiene mucho recorrido", ha pronosticado el representante de Albert Rivera en Cantabria, después de apuntar que "con 80 diputados es muy difícil gobernar", aunque el PSOE sume los apoyos de otras formaciones, como Unidos Podemos, ERC, PDdeCAT o Bildu, ha enumerado.

"MALA NOTICIA"

Sobre lo ocurrido esta pasada semana en el Congreso de los Diputados, Álvarez ha opinado que ha sido una "mala noticia para los españoles", pues si bien la Legislatura estaba "liquidada, agotada por la corrupción" y Rajoy "se tenía que ir, sí o sí" tras la sentencia de la trama Gürtel -"no tenía otra alternativa", ha zanjado-, la "salida" a esa coyuntura pasaba por la convocatoria de elecciones "a la vuelta del verano", para elegir nuevos representantes y conformar un gobierno "con suficiente fuerza" como para afrontar los "graves problemas" del país, caso de la crisis económica o la territorial a raíz del desafío independentista en Cataluña.

Pero lo que ha ocurrido es, como ha resumido el representante de Cs Cantabria, que "el partido de los EREs se ha juntado con el partido del tres por ciento y los independentistas para echar al Gobierno de la Gürtel". No obstante, confía en que los comicios generales se celebren "más pronto que tarde", para que los españoles tengan la "oportunidad" de, con su voto, "poner a cada uno en su sitio".

En cuanto a la posibilidad de que un anticipo electoral beneficiara a Cs a tenor de los sondeos, Álvarez ha reflexionado lo siguiente: "Yo no sé si nos convenía o no, seguramente sí por lo que dicen las encuestas. Pero que me convenga a mí no quiere decir que no sea lo justo", ha remachado para concluir.