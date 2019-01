Cs culpa a PRC-PSOE de que Cantabria vaya en "dirección contraria" al resto de España

Así lo ha manifestado en un comunicado tras conocerse que la región fue la autonomía donde menos bajó el paro en 2018, un ejercicio que terminó con un incremento del desempleo en tan solo tres comunidades autónomas españolas en el mes de diciembre, entre ellas Cantabria.

"Es una irresponsabilidad por parte de los representantes autonómicos lanzar mensajes eufóricos en los momentos puntuales en que las cifras relativas al paro son positivas para Cantabria", ha criticado Álvarez, ya que "la realidad llega después en forma de jarro de agua fría cuando nos enfrentamos a la verdad: este bipartito está hipotecando el futuro de todos los cántabros".

"Estos datos corroboran que, en un contexto nacional de crecimiento, Cantabria sigue a la cola de España", ha denunciado el portavoz de Cs, para quien la "lamentable situación" de la autonomía es "consecuencia directa" de la "inacción" de los "sucesivos Gobiernos de PRC, PSOE y PP" que "no han sido capaces de llevar a cabo medidas eficaces para generar empleo".

"Como suele ser habitual cuando el viento no le es favorable, el Gobierno pasará de puntillas sobre estos datos que demuestran la tendencia decreciente de la región", ha indicado Félix Álvarez, que ha lamentado que el ejecutivo "no haga autocrítica" y "eche balones fuera" con "malos pretextos" para "justificar lo injustificable: que Cantabria no avanza mientras el resto de España lo hace".