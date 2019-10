Cs cree que PRC-PSOE presenta los PGC tras el 10N por el "guantazo fiscal"

Así lo avisa el diputado naranja en un comunicado en el que recuerda que regionalistas y socialistas tienen mayoría en la Cámara, donde suman 21 de 35 escaños, por lo que a su juicio deberían dar las cuentas antes de este jueves, 31 de octubre, como marca la ley.

"El guantazo fiscal que nos espera a los cántabros, sobre todo a la clase media trabajadora, va a ser sonado", ha alertado Álvarez, para quien "no existe excusa para no presentar los PGC" antes del día 13, cuando se aprobarán en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno.

Este diputado tiene "sospechas" de que "la subida de impuestos está en marcha", o bien "subiendo directamente los impuestos a la clase media trabajadora", o bien "reduciendo deducciones a familias y colectivos más desfavorecidos".

"No hay otra explicación", ha enfatizado el portavoz parlamentario de Cs, para reiterar que el bipartito "no necesita de los partidos de la oposición para negociar los presupuestos", por lo que "no es comprensible" que el documento no se presente este jueves, día límite según la legislación.

Sobre el "crecimiento moderado" de las cuentas, que ha avanzado el vicepresidente y portavoz del Gobierno, el socialista Pablo Zuloaga, Félix Álvarez ha dicho que, cuando ha oído eso, "me echo a temblar", porque "el concepto de moderación del PSOE y de su socio, el PRC, siempre acaba en lo mismo: subida del gasto, apoyado en la subida de impuestos".

En su opinión, ante la desaceleración económica "que ya nadie niega" y la "consiguiente disminución de ingresos", así como ante las "promesas electorales" que implican "un aumento del gasto incontrolado", solo cabe esperar, ha dicho, lo que regionalistas y socialistas "siempre han hecho cuando caminan en solitario", que es "estrujar el bolsillo de todos los cántabros".

"Desde Cs tenemos que recordar que en la anterior legislatura, de los cuatro Presupuestos aprobados, solo en uno no se subieron los impuestos, a pesar de que PSOE y PRC tenían diseñado un plan para subirlos, y en otro se bajaron", ha enfatizado Álvarez, que ha hecho hincapié en que "en ambos casos fueron las exigencias de Cs para aprobar dichos Presupuestos los que evitaron la subida, en el primer caso, y los que provocaron la bajada de los impuestos en el segundo".