Cs elegirá 'a dedazo' a su candidato a la Alcaldía de Santander

El portavoz de Cs en la región, Félix Álvarez, así lo ha avanzado este miércoles a preguntas de la prensa, y ha asegurado que aún no tiene decidido si él se presentará a esas primarias.

Álvarez ha manifestado que ni descarta ni afirma dar ese paso para optar a ser el candidato de la formación naranja a la Presidencia de Cantabria. "No lo tengo decidido", ha insistido.

El portavoz de Cs ha señalado que, en caso de dar el paso, será "una decisión personal". "No lo tengo claro, me gusta mucho lo que estoy haciendo en Madrid, estoy muy satisfecho como portavoz de Cultura, y lo estoy valorando pero aún no lo sé", ha dicho.

Cuestionado sobre si cree que sería bueno para el partido que el candidato fuese el mismo que en 2015, es decir, el diputado regional Rubén Gómez, Álvarez ha dicho que "hay unas primarias y, por tanto lo tendrán que decidir los afiliados".

"Veremos a ver cuántos candidatos se presentan y serán los afiliados de Cs los que elijan el candidato. Yo evidentemente no me voy a posicionar ni a favor ni en contra de nadie, sería muy irresponsable por mi parte", ha añadido.

Sobre el candidato a la Alcaldía de Santander, ha señalado que no cree que se hagan primarias porque, según los estatutos del partido, sólo se realizan en las agrupaciones donde hay más de 400 afiliados y no es el caso de la capital cántabra.

En este sentido, ha detallado que, aunque el crecimiento de los afiliados de Cs ha sido "exponencial", pasando en un año de 200 a 600, están repartidos por la región y en Santander no se llega a los 400 para hacer las primarias.

Y ha indicado que, con muchos menos afiliados, en los comicios de 2015 el partido presentó candidaturas en cuatro municipios de Cantabria (Santander, Torrelavega, Santa Cruz de Bezana y Piélagos) y, para 2019, espera "posiblemente pasar de 30 listas".