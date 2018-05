Cs pedirá una comisión de investigación sobre el SCS si Real no comparece antes del 11 de mayo

Ciudadanos pedirá una comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades en las adjudicaciones del Servicio Cántabro de Salud si la consejera de Sanidad, Luisa Real, no comparece en el Parlamento antes del viernes 11 de mayo, o si las explicaciones que dé la socialista en sede parlamentaria no les convencen.

Comisión de investigación con "una condición no negociable por nuestra parte", que tenga fecha límite de finalización, no más allá de "tres o cuatro meses", para que el Ejecutivo "no caiga en la tentación de dilatar la comisión en el tiempo de forma que lleguemos al final de la legislatura sin las conclusiones necesarias".

Así lo han señalado este jueves en rueda de prensa el portavoz autonómico de Cs y diputado nacional por Cantabria, Félix Alvarez, y el portavoz en el Parlamento regional, Rubén Gómez, que han acusado a Real de "esconderse" y no dar la cara ante "acusaciones gravísimas de presuntos casos de corrupción".

"No buscamos culpables, sino saber y entender lo que está ocurriendo en el SCS y con el dinero, porque es todo muy oscuro y muy tétrico, y se está montando un espectáculo bochornoso", ha dicho Alvarez, quien ha recordado que Cs registró el 25 de abril la petición de comparecencia de Real, y ahora está en manos de la presidenta de la comisión, la también socialista Silvia Abascal, activarla.

El portavoz de Cs ha recordado que en apenas unos días se han sucedido las denuncias de la jefa de Contratación del SCS, del PP y del Sindicato Médico, la decisión de IU de llevar el asunto a la Fiscalía y la rueda de prensa del gerente y el subdirector de Gestión Económica del SCS, que a juicio de Félix Alvarez, se resume en "una conspiración judeomasónica" y el "y tu más".

Álvarez ha matizado que, en el caso de que estas denuncias lleguen a confirmarse, "también estaríamos hablando de corrupción política, de utilizar el dinero de todos los cántabros de forma caprichosa y fraudulenta, de favorecer a ciertas empresas, de adjudicaciones a dedo, de injerencias externas en la administración pública y de no respetar a los funcionarios", que en su opinión, son los que tienen que "velar" por el correcto funcionamiento de las administraciones.

"ESTO NO HUELE NADA BIEN"

"Esto no huele nada bien", ha enfatizado Félix Álvarez al advertir que el informe de la jefa de Contratación ya había llegado a manos del ex interventor general del Gobierno de Cantabria, Gabriel Pérez Penido, que incluyó entre sus actuaciones "la fiscalización de la contratación administrativa del SCS y fue destituido de forma fulminante el 15 de febrero, solo una semana después de que dicho informe llegara a la Consejería".

Para Cs es "obsceno y aberrante" que Real "lance" a los dos altos cargos del SCS a una rueda de prensa que "tenía que dar ella". La formación naranja ha mostrado todo su apoyo a la jefa de Contratación del SCS, alta funcionaria con 35 años de experiencia, y ha considerado "grotesco y extravagante" que se anuncie una querella personal contra ella en una rueda de prensa convocada por la Consejería de Sanidad.

"Algo que no hubiera ocurrido", ha resaltado Gómez, en el caso de que la Ley de protección integral de denunciantes por corrupción promovida por Cs "hubiera sido aprobada a estas alturas", ya que "parece que hay algunos grupos en el Parlamento que están por la labor de postergar sin fecha de comienzo esa tramitación", cuando es una norma "que tiene como objetivo, precisamente, proteger a los funcionarios que sacan a la luz casos de corrupción en el seno de la administración".