Decae la iniciativa del PP para que Cantabria cree una normativa que permita la reclasificación de los bomberos

La iniciativa ha contado con el voto en contra de los dos partidos que sustentan al Gobierno, PRC y PSOE, la abstención del grupo mixto y el apoyo, además de los 'populares', de los tres diputados de Podemos.

La propuesta, defendida por la parlamentaria Isabel Urrutia, ha rechazado la enmienda planteada por los regionalistas, para que el Parlamento instase al Ejecutivo a que, "en el ámbito de sus competencias", elaborase y aprobase la norma autonómica de regulación, coordinación y estructura de los SEPIS en "directa colaboración y coordinación" con los servicios implicados.

La portavoz del PP ha tachado de "insulto" la modificación del texto que ha propuesto el PRC, a los que ha acusado de "darle una patada a todo y no afrontar sus competencias". En este sentido, Urrutia ha esgrimido que la normativa planteada en la moción es competencia de la administración regional y no de la local, y ha asegurado al respecto que si el Ayuntamiento de Santander (gobernado por el PP de Gema Igual) hubiera tenido la "más mínima posibilidad" de desarrollar la norma en cuestión, lo habría hecho.

Desde los partidos que sustentan al Ejecutivo, Rosa Valdés (PRC) ha acusado a la portavoz 'popular' de "mentir" y "manipular", por -ha dicho- "parapetarse" tras el Parlamento ante una competencia "municipal" y así "salvar la cara" a la regidora de la capital.

Pero la regionalista ha asegurado que para hacer lo que el principal partido de la oposición pretende -y que gobernó la región la pasada legislatura- no hace falta una normativa estatal o autonómica, sino "voluntad política". "Dígaselo a Gema, que haga algo", ha instado Valdés a Urrutia, a la que ha recordado, además, el "retroceso" experimentado por el servicio de salvamento y extinción de incendios entre 2011 y 2015, en una legislatura "para olvidar" con una gestión que ha tildado de "pesadilla".

En similares términos se ha expresado el parlamentario socialista Guillermo del Corral, que ha dicho igualmente que los 'populares' "machacaron sin misericordia" al servicio del 112 durante el tiempo que estuvo bajo su mandato. Por eso, este diputado ha censurado el "cinismo" del PP así como su "supina ignorancia" -ha dicho- al pretender introducir un nueva categoría como lo está formulando y porque, además, es "innecesaria". También ha afeado a los 'populares' que intenten "invadir" competencias de otras administraciones.

Desde el grupo mixto, el diputado independiente Juan Ramón Carrancio ha optado por "no entrar" en esta "pelea", y ha defendido la necesidad de una ley que permita homogeneizar la formación de estos profesionales y coordinar la prestación de sus servicios. Mientras, el portavoz de Cs, Rubén Gómez, ha considerado "apropiada" la enmienda del PRC, que hubiera aceptado, pero finalmente, al no haberse incluido en el texto a votar, no ha respaldado la iniciativa original del PP porque a su juicio "no respeta la autonomía municipal".

En cambio, Podemos sí ha apoyado la moción 'popular' al entender, en palabras del diputado Alberto Bolado, "adecuado" que Cantabria tenga la normativa propuesta. Tras aludir al "gravísimo problema" de coordinación de los distintos servicios implicados, regionales y municipales, prestados por profesionales y voluntarios, el podemita ha considerado que "no puede ser" que, ante esto, "la administración autonómica mire para otro lado y no asuma su obligación".

BOMBEROS, DENTRO Y FUERA DEL PLENO

El debate de este punto ha coincidido con una concentración de bomberos profesionales de Cantabria, convocada por CSIF en el exterior del Parlamento, y parte de los asistentes han seguido el asunto desde el Hemiciclo.

En total, han secundado la convocatoria cerca de medio centenar de efectivos, de los parques de Santander y Castro Urdiales, con el objetivo no de hacer "presión" ni ir "contra nadie", sino de "hacernos ver", según han manifestado a Europa Press.

Uno de ellos, Higinio Molina, que ha ejercido de portavoz, ha explicado a esta agencia que lo que quieren es una ley de coordinación en la materia y la reclasificación de los grupos, ya que en la actualidad están en el nivel "más bajo" del funcionariado, pese a que sus labores han ido evolucionando hasta acometer funciones técnicas que no tienen reconocidas.

"No pedimos más dinero, sino que se reconozca nuestra labor, con respaldo jurídico y técnico para dignificar la profesión", ha indicado este efectivo, miembro de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander.

PICOS DE EUROPA

Por otro lado, el Pleno también ha rechazado, con los votos de PRC, PSOE y Carrancio, instar al Gobierno a poner en marcha un plan específico de apoyo a empresas locales, autónomos y emprendedores para mejorar la competitividad turística en el Parque Nacional de Picos de Europa, propuesto por el diputado 'naranja', en un ámbito en el que confluyen, además del turismo, la economía y el medio ambiente.

Precisamente por eso, Gómez aboga por una visión "global y estratégica", y defiende que su moción, a la que se ha sumado el PP, es "de pura lógica" y constituye, además, "una demanda". El 'popular' Santiago Recio ha explicado el apoyo de su grupo al considerar que el plan que propone Cs se puede poner en marcha "ahora mismo" sin que, "para nada", vaya en contra del que ha de regir este espacio natural, que se extiende también por Asturias y Castilla y León, y que está en fase de elaboración.

Entre otras cosas, el que fuera director general de Turismo la pasada legislatura cree que el documento puede contribuir a fijar población en el entorno de Picos de Europa, y ha criticado al actual Gobierno por no tener "estrategia" para la zona.

Desde las formaciones que sustentan al Ejecutivo, Ana Obregón ha justificado el 'no' del PRC al entender que Gómez ha expuesto un "tótum revólutum" como modelo de gestión, con el que "parece que se pide todo porque no hay nada". A sus ojos, el escenario que dibuja Cs es "totalmente inabordable" y, en cualquier caso, ha defendido que hay que esperar al plan de uso y gestión del parque nacional para evitar que entren "en conflicto". El portavoz del Grupo Socialista, Víctor Casal, se ha basado igualmente en la ausencia del documento global para respaldar el específico planteado en materia turística.

De su lado, José Ramón Blanco (Podemos), no cree que uno sea "incompatible" con el otro, por lo que su partido ha apoyado la moción, aunque ha admitido que se están haciendo "muchas cosas" en la zonal. Aún así, ha aprovechado su intervención para reclamar un plan de turismo activo para "toda" Cantabria, no solo para Picos de Europa. La idea es diversificar la oferta y evitar que ésta se reduzca, en una tierra en la que "llueve", a la del "chiringuito y playa".

BARCO SAUDÍ PUERTO DE SANTANDER

Lo que ha sí ha salido adelante en el Plenno es una moción de Podemos, defendida por Verónica, para que el Parlamento pida al Gobierno de Cantabria, y éste al de España, que se "denieguen, suspendan o revoquen" todas las autorizaciones para el tráfico de material bélico a países donde se violan los derechos humanos o que vayan a ser utilizados en terceros estados contribuyendo a mantener latente o recrudecer conflictos donde se están cometiendo "verdaderas atrocidades".