Decana del Colegio de Registradores pide legislación "más limpia" frente a cláusulas hipotecarias "abusivas"

La decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, ha pedido este miércoles en Santander una legislación "más limpia" frente a las cláusulas hipotecarias "abusivas" y no solo "ilegales", y ha afirmado que, aunque los registradores quieren dar "un paso más en la erradicación de cláusulas abusivas" en los préstamos hipotecarios, "en numerosas ocasiones" la Dirección de los Registros y del Notariado "no ha sido sensible a esta necesidad".